СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка

Новости Беларуси. На этой неделе специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Наш политический обозреватель Григорий Азаренок подготовил специальный репортаж об этом подразделении. Смотрите 2 июля в эфире СТВ сразу после информационного канала.

Больше 20 лет на передовой.