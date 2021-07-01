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СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка

01 июля 2021 17:20
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Новости Беларуси. На этой неделе специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Наш политический обозреватель Григорий Азаренок подготовил специальный репортаж об этом подразделении. Смотрите 2 июля в эфире СТВ сразу после информационного канала.

Больше 20 лет на передовой.

СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка-1

Готовы были выполнить любой приказ.

Боевая семья, где все равны.

СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка-4

СОБР – это наша гордость.

Ночной кошмар бандитов всего СНГ.

СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка-7

Задержано 368 преступников, изъято 17 единиц огнестрельного оружия.

На страже государства. Иммунитет против цветной революции.

СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка-10

СОБР своей работой как минимум на 10-15 лет предупредил все эти возможные цветные революции, гибридные войны у нас, в Республике Беларусь.

СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка-13

Григорий Азаренок, СТВ: 
С чем могут встретиться змагары? Образцы вооружения, которые еще никто не видел. К 22-летию специального отряда быстрого реагирования и Дню Независимости Беларуси. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Смотрите в пятницу, 2 июля, сразу после информационного часа.

# Национальная безопасность # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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