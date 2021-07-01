СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка
Новости Беларуси. На этой неделе специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Наш политический обозреватель Григорий Азаренок подготовил специальный репортаж об этом подразделении. Смотрите 2 июля в эфире СТВ сразу после информационного канала.
Больше 20 лет на передовой.
Готовы были выполнить любой приказ.
Боевая семья, где все равны.
СОБР – это наша гордость.
Ночной кошмар бандитов всего СНГ.
Задержано 368 преступников, изъято 17 единиц огнестрельного оружия.
На страже государства. Иммунитет против цветной революции.
СОБР своей работой как минимум на 10-15 лет предупредил все эти возможные цветные революции, гибридные войны у нас, в Республике Беларусь.
Григорий Азаренок, СТВ:
С чем могут встретиться змагары? Образцы вооружения, которые еще никто не видел. К 22-летию специального отряда быстрого реагирования и Дню Независимости Беларуси. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».
Смотрите в пятницу, 2 июля, сразу после информационного часа.