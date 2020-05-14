«Почему и оказались готовы Столбцы». Чем уникальна система здравоохранения в Минской области

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Чем уникальная Минская область? Минская область не имеет своего областного центра. И Минская область всегда делала ставку на развитие центральных районных больниц. Почему и готовы оказались Столбцы – вроде и небольшая численность населения, достаточно аппаратов ИВЛ, достаточно отделений, достаточно точек кислорода.