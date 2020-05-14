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«Почему и оказались готовы Столбцы». Чем уникальна система здравоохранения в Минской области

14 мая 2020 18:32
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

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Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Чем уникальная Минская область? Минская область не имеет своего областного центра. И Минская область всегда делала ставку на развитие центральных районных больниц. Почему и готовы оказались Столбцы – вроде и небольшая численность населения, достаточно аппаратов ИВЛ, достаточно отделений, достаточно точек кислорода.

«Почему и оказались готовы Столбцы». Чем уникальна система здравоохранения в Минской области-1

Потому что Минская область это делала всегда. У нее нет областного центра, у нее есть одна областная взрослая больница, областная детская, областной противотуберкулезный диспансер. Поэтому они всегда привыкли работать на районном уровне и работать на сильных межрайонных центрах. Одним из которых является Борисов.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Игорь Позняк

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