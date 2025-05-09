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На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники

09 мая 2025 14:46
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Перенесемся в Гомель – областной центр, который был первым освобожден на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук о празднике в городе над Сожем.

На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники-2

Анна Корольчук, корреспондент:
Одна из самых популярных праздничных локаций сегодня развернулась по улице Ланге. Здесь представлена выставка современной военной техники – те образцы, которыми сегодня гордится белорусская армия. 

На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники-4

Основные посетители – семьи с детьми. Мальчишки и девчонки с радостью залезают в кабины боевых машин. Самая большая очередь собралась у ракетчиков. Взрослым об особенностях представленной техники подробно рассказывают военнослужащие. 

На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники-6

Много новой техники на вооружении Республики Беларусь. Очень интересно увидеть ее вживую. 

На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники-8

Посмотрели выставку оружия, детям очень понравилось, подержать это все в руках и ощутить. Ну и, конечно же, техника. 

Далее смотрите в видео.

# День Победы # Анна Корольчук # Выставка

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