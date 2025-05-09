На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники

Перенесемся в Гомель – областной центр, который был первым освобожден на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Корольчук о празднике в городе над Сожем.

Анна Корольчук, корреспондент:

Одна из самых популярных праздничных локаций сегодня развернулась по улице Ланге. Здесь представлена выставка современной военной техники – те образцы, которыми сегодня гордится белорусская армия.

Основные посетители – семьи с детьми. Мальчишки и девчонки с радостью залезают в кабины боевых машин. Самая большая очередь собралась у ракетчиков. Взрослым об особенностях представленной техники подробно рассказывают военнослужащие.

Много новой техники на вооружении Республики Беларусь. Очень интересно увидеть ее вживую.