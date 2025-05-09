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Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве

09 мая 2025 14:40
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Могилев в далеком 1941-м стал первым белорусским городом, где удалось поставить серьезный заслон танковым армадам вермахта. Здесь, привыкшие к безудержному маршу, гитлеровцы наткнулись на грамотно организованную оборону советских войск.

Целых три недели понадобилось фашистам, чтобы удушить в кольце окружения наши части, однако сломить дух могилевчан оккупантам было не под силу. Те страшные события и, конечно, радость Победы сегодня вспоминают в городе на Днепре.

Из Могилева – Юлия Мычка.

Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве-2

Юлия Мычка, корреспондент:
В Могилеве главной точкой, от которой зажглись все огни праздника, стал парад. Невероятное по красоте зрелище, где история встретилась с будущим под звуки маршей!

Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве-4

Шествие открыли наследники Великой Победы – полтысячи ребят в возрасте от 5 до 18 лет – всего 15 ярких колонн. Самые трогательные моменты – малыши, старательно чеканят шаг. В параде участвовали юные десантники, моряки, разведчики, медицинские сестры и даже телеграфисты.

Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве-6

Они готовились в детском садике, и дома мы отрабатывали упражнения, чтобы маршировать достойно!

Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве-8

Впервые в истории города дебютировала женская колонна управления Следственного комитета – 24 девушки, лучшие из лучших. Их выступление стало эксклюзивным кадром парада в честь 80-летия.

Подробности смотрит в видео.

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