Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве

Могилев в далеком 1941-м стал первым белорусским городом, где удалось поставить серьезный заслон танковым армадам вермахта. Здесь, привыкшие к безудержному маршу, гитлеровцы наткнулись на грамотно организованную оборону советских войск.

Целых три недели понадобилось фашистам, чтобы удушить в кольце окружения наши части, однако сломить дух могилевчан оккупантам было не под силу. Те страшные события и, конечно, радость Победы сегодня вспоминают в городе на Днепре.