С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны

День Победы – важнейший праздник в истории нашей страны. Это день памяти и уважения к тысячам героев, отдавшим свои жизни за свободу и будущее поколений. Сегодня слово «Победа» звучит повсюду, наполняя сердца гордостью и благодарностью. В каждом уголке страны мемориалы, улицы и названия городов увековечивают подвиг героев Великой Отечественной войны. Старейший кинотеатр в белорусской столице тоже носит героическое название «Победа», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он первым был восстановлен в послевоенном Минске.

В 1950 году в столице восстанавливалась центральная площадь. В послевоенном городе распахнули двери два кинозала, здесь же появился и первый на то время широкий экран. Со временем кинотеатр «Победа» пережил множество изменений: модернизации технического оборудования, обновление интерьеров и расширение репертуара.

Но название на протяжении десятилетий неизменно – «Победа». Это дань памяти прошлому и напоминание о важности достижений. «Победа» стала местом, где прошлое встречается с настоящим, а история превращается в кино – живое, трогательное, незабываемое.