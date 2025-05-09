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С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны

09 мая 2025 14:40
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День Победы – важнейший праздник в истории нашей страны. Это день памяти и уважения к тысячам героев, отдавшим свои жизни за свободу и будущее поколений. Сегодня слово «Победа» звучит повсюду, наполняя сердца гордостью и благодарностью. В каждом уголке страны мемориалы, улицы и названия городов увековечивают подвиг героев Великой Отечественной войны. Старейший кинотеатр в белорусской столице тоже носит героическое название «Победа», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он первым был восстановлен в послевоенном Минске.

С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны-2
С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны-3

В 1950 году в столице восстанавливалась центральная площадь. В послевоенном городе распахнули двери два кинозала, здесь же появился и первый на то время широкий экран. Со временем кинотеатр «Победа» пережил множество изменений: модернизации технического оборудования, обновление интерьеров и расширение репертуара. 

Но название на протяжении десятилетий неизменно – «Победа». Это дань памяти прошлому и напоминание о важности достижений. «Победа» стала местом, где прошлое встречается с настоящим, а история превращается в кино – живое, трогательное, незабываемое.

С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны-5

Владимир Карачевский, генеральный директор предприятия «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Это был один из самых популярных кинотеатров в республике, а не просто в городе. Вспоминают свидетели, что иногда на фильмы можно было стоять в очереди, которая вытягивалась до проспекта. Фильмы показывали до часа ночи с самого утра.

С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны-7

За 75 лет в стенах историко-культурной ценности премьер было немало. Вспомнить хотя бы «Брестскую крепость» – мощное кино, словно залп из орудий минувших лет, напоминание о стойкости и героизме. Или картина «Иди и смотри» – суровая правда войны, которая поражает своей честностью и силой.

Подробнее в видео.

# Кино # День Победы # История

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