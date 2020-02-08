На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?

Новости Беларуси. День юного читателя 8 февраля на Международной книжной выставке в Минске. Форум продолжает свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый разворот – это целый мир». Какие необычные книги можно увидеть на Минской книжной ярмарке-2020

На российском стенде поклонников своего творчества ждет московская писательница Екатерина Тимашпольская. Она представит новую книгу «Экзамены для непосед», а позже проведет «Веселый урок в школе Кати Ершовой» в книжном магазине «Светоч». На площадке выставки пройдут встречи и с другими детскими писателями.