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На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?

08 февраля 2020 12:11
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Новости Беларуси. День юного читателя 8 февраля на Международной книжной выставке в Минске. Форум продолжает свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?-1

На Минской книжной выставке можно «подарить свой голос книге». Как это работает

Широкую детскую программу представит ряд издательств – презентации ярких книжных новинок, мастер-классы, дискуссии и игры.

На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?-4

«Каждый разворот – это целый мир». Какие необычные книги можно увидеть на Минской книжной ярмарке-2020

На российском стенде поклонников своего творчества ждет московская писательница Екатерина Тимашпольская. Она представит новую книгу «Экзамены для непосед», а позже проведет «Веселый урок в школе Кати Ершовой» в книжном магазине «Светоч». На площадке выставки пройдут встречи и с другими детскими писателями.

На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?-7

# Книги # общество # Фотофакт

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