137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

Новости Беларуси. Сутки на беговой дорожке. Ультрамарафонец Евгений Гуцалов поставил новый личный рекорд. 38-летний атлет из Витебска провел на дорожке ровно 24 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время он успел преодолеть 137 километров. Понадобилось всего несколько коротких остановок, чтобы приложить к мышцам лед и перекусить. Все собранные от ультразабега средства пойдут витебской благотворительной организации «ДАР», которая организует отдых и путешествия для детей с ограниченными возможностями.

Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке

К слову, на соседних дорожках параллельно присоединиться к беговому челленджу в порядке очереди могли все желающие. Евгений в это время развлекал энтузиастов лайфхаками спортивного образа жизни.