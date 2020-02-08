Прямой эфир

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

08 февраля 2020 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сутки на беговой дорожке. Ультрамарафонец Евгений Гуцалов поставил новый личный рекорд. 38-летний атлет из Витебска провел на дорожке ровно 24 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд-1

За это время он успел преодолеть 137 километров. Понадобилось всего несколько коротких остановок, чтобы приложить к мышцам лед и перекусить. Все собранные от ультразабега средства пойдут витебской благотворительной организации «ДАР», которая организует отдых и путешествия для детей с ограниченными возможностями.

Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке

К слову, на соседних дорожках параллельно присоединиться к беговому челленджу в порядке очереди могли все желающие. Евгений в это время развлекал энтузиастов лайфхаками спортивного образа жизни.

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд-4

Предыдущий рекорд ультрамарафонца – 650 километров с севера на юг Беларуси за 10 дней. А в планах – путь из «Варяг в греки» от Черного до Балтийского моря.

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд-7

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд-9

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд-11

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд-13

# Рекорды # общество # Евгений Гуцалов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг
08 февраля 2020 11:22

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Его сумки – в личных коллекциях Утяшевой, Топурии и Ёлки. Показываем, как работает белорусский дизайнер Макс Миронов
08 февраля 2020 11:10

Его сумки – в личных коллекциях Утяшевой, Топурии и Ёлки. Показываем, как работает белорусский дизайнер Макс Миронов

«Это будет новый связующий проспект». Какие дороги и развязки создадут для комплекса «Минск Мир»
08 февраля 2020 10:40

«Это будет новый связующий проспект». Какие дороги и развязки создадут для комплекса «Минск Мир»