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«Не подготовлены к поездке». Как собрать ребёнка в детский лагерь?

28 июня 2023 20:13
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Конкурсы от вожатых, песни у костра, тихий час, первая любовь и дружба на века. Почти 100 лет назад «взвились кострами синие ночи» в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну Пионерию, учиться самостоятельности, раскрывать свои таланты и набираться сил после тяжелого учебного года. Открыли летний сезон лагеря в Беларуси. О том, что сегодня предлагают современные здравницы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не так давно мои дети вернулись из лагеря. Они были в первую смену, втроем отдыхали. Когда они вернулись, я поняла, что мои дети были не подготовлены к поездке в лагерь, потому что у них были завышенные ожидания. Они не были готовы к тому, что будет дисциплина, нужно слушаться воспитателей, чтобы был порядок, что нужно кушать. Ярослав, расскажите, как можно подготовить ребенка к лагерю, что ему нужно рассказать и объяснить?

«Не подготовлены к поездке». Как собрать ребёнка в детский лагерь?-1

Ярослав Баркун, работает в лагере «Полочанка»:
Первое нужно рассказать то, что не нужно переживать ни ребенку, ни родителям, в принципе. Есть такие родители, я работал сейчас в первую смену у нас в лагере, в «Полочанке», которые приезжают: «Возьми то, это». То есть они, как Иван Викторович говорил, что не знают родители, что это такое, то есть начинают все с собой пихать и собирать. То есть достаточно просто собрать и подготовить ребенка к тому, чтобы он понимал, что это коллектив, социум. То есть он будет адаптироваться не только к своим «я хочу» и «я желаю», а к всему целому отрядному.

Учит жить в большом коллективе. Что дает ребенку отдых в детском лагере – подробнее здесь.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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