«Не подготовлены к поездке». Как собрать ребёнка в детский лагерь?

Конкурсы от вожатых, песни у костра, тихий час, первая любовь и дружба на века. Почти 100 лет назад «взвились кострами синие ночи» в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну Пионерию, учиться самостоятельности, раскрывать свои таланты и набираться сил после тяжелого учебного года. Открыли летний сезон лагеря в Беларуси. О том, что сегодня предлагают современные здравницы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не так давно мои дети вернулись из лагеря. Они были в первую смену, втроем отдыхали. Когда они вернулись, я поняла, что мои дети были не подготовлены к поездке в лагерь, потому что у них были завышенные ожидания. Они не были готовы к тому, что будет дисциплина, нужно слушаться воспитателей, чтобы был порядок, что нужно кушать. Ярослав, расскажите, как можно подготовить ребенка к лагерю, что ему нужно рассказать и объяснить?