Учит жить в большом коллективе. Что даёт ребёнку отдых в детском лагере?

Конкурсы от вожатых, песни у костра, тихий час, первая любовь и дружба на века. Почти 100 лет назад «взвились кострами синие ночи» в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну Пионерию, учиться самостоятельности, раскрывать свои таланты и набираться сил после тяжелого учебного года. Открыли летний сезон лагеря в Беларуси. О том, что сегодня предлагают современные здравницы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Из вашего опыта, чего бы вам хотелось внести, добавить в программу пребывания детей, и на чем бы вы сделали особенный акцент?