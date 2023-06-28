Учит жить в большом коллективе. Что даёт ребёнку отдых в детском лагере?

Конкурсы от вожатых, песни у костра, тихий час, первая любовь и дружба на века. Почти 100 лет назад «взвились кострами синие ночи» в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну Пионерию, учиться самостоятельности, раскрывать свои таланты и набираться сил после тяжелого учебного года. Открыли летний сезон лагеря в Беларуси. О том, что сегодня предлагают современные здравницы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Из вашего опыта, чего бы вам хотелось внести, добавить в программу пребывания детей, и на чем бы вы сделали особенный акцент?
Владимир Порхомцев, начальник отделения гражданско-патриотического воспитания управления идеологической работы главного управления командующего внутренними войсками МВД:
Я скажу так, что любой лагерь специфический. В каждом лагере есть своя какая-то особенность. Даже не в лагере, каждая смена все равно проходит по-новому – это с точки зрения опыта говорю. Она чем-то особенным запоминается. Я уверен в том, что педагоги, педагогический коллектив, вожатые стараются максимум наполнить различными мероприятиями времяпрепровождение детей. По сути, если подумать, то это каникулярное времяпрепровождение в лагере ребенка очень развивает. Что оно ему дает? Во-первых, оно его социализирует, учит его жить в большом коллективе – это целый отряд, где есть мальчики и девочки. Это учит его взаимодействовать с вожатыми, со взрослыми, какой-то дисциплине определенной. Есть режим – подъем, зарядка, завтрак, обед, ужин, определенные мероприятия. То есть это ребенка дисциплинирует, и никак по-другому. Любой летний лагерь оздоровительный развивает в ребенке творчество. Каждый день, насколько я знаю, раньше в мое время такое было, в моем детстве, проходят культурно-досуговые мероприятия. Творческие конкурсы всевозможные каждый день. Вожатые всегда ведь стремятся по максимуму детей вовлечь в эти мероприятия.
Начинает проявляться гиперопека. Какие родители боятся отправлять ребенка на самостоятельный отдых – подробнее здесь.