Начинает проявляться гиперопека. Какие родители боятся отправлять ребёнка на самостоятельный отдых?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: Давайте поговорим все-таки о родителях, которые, отправляя свое чадо ненаглядное, которое всегда было окружено родительской заботой, куда-то в эту свободную жизнь, где будет полная доступность легкого общения, новые компании – вдруг он попадет под какое-то чужое влияние? Так ли это, сталкиваетесь ли вы с каким-то напряжением от родителей, те, кто работает в лагерях с детьми?

Конкурсы от вожатых, песни у костра, тихий час, первая любовь и дружба на века. Почти 100 лет назад «взвились кострами синие ночи» в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну Пионерию, учиться самостоятельности, раскрывать свои таланты и набираться сил после тяжелого учебного года. Открыли летний сезон лагеря в Беларуси. О том, что сегодня предлагают современные здравницы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Иван Дроздов, воспитатель детского оздоровительного лагеря «Полочанка»:

Смотрите, сугубо мое мнение. Работаю в лагерях уже больше 20 лет. Сегодня складывается такая ситуация – что дети, что родители делятся на два лагеря. Есть родители совсем молодые, которые отправляют своих детей, и родители, которые уже за 35-40. Такие уже хорошие, настоящие родители – это я так считаю. Родители, которые очень молодые, боятся. У них начинает проявляться эта гиперопека, и уже при заезде на смену: «Дайте номер телефона. Где он будет гулять, спать? Сколько раз он кушает, как у них с телефонами будут дела?» Сразу понятно, эти родители сами не были в лагерях и не знают, что это такое. Родители, которые постарше, явно были сами в лагерях и знают, что это. Отдавая свое чадо к нам в отряд, например, со спокойной душой подпись поставили: «Дитятко, отдыхай. Мы тебя увидим только, когда тебя вернут обратно». Эти дети молодых родителей – у них есть такая проблема, что они будут переживать, волноваться, потому что родители им этого не рассказывали. Они не знают, что это. По начальному этапу смены могут быть проблемы. Но мы стараемся всегда как-то в первый день сплотить этих детей, рассказать, научить. Их никто не пугает никогда, а наоборот, только добрыми словами. Нам помогают те дети, родители которых были уже в лагерях, потому что знают, что это такое.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Они более подготовлены.

Иван Дроздов:

Да, они подготовленные.