Прямой эфир

Соберутся призёры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы и тренеры. Анонс ток-шоу «По существу»

23 августа 2021 07:33
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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры.

Таким составом вместе с ведущими Аленой Сыровой и Кириллом Казаковым в прямом эфире они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. И чего не хватает белорусскому спорту высоких достижений?

Ответы ищите в понедельник, 23 августа, на СТВ в 18:30 – ток-шоу «По существу».

# Олимпиада 2020 # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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