Соберутся призёры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы и тренеры. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры.

Таким составом вместе с ведущими Аленой Сыровой и Кириллом Казаковым в прямом эфире они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. И чего не хватает белорусскому спорту высоких достижений?