Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском

Новости Беларуси. Электрический ток, барьеры, горки и переноска тяжестей. Гонка с препятствиями прошла в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любители спортивного отдыха из разных стран съехались сюда, чтобы проверить себя на выносливость, проявить силу характера на экстремальной дистанции. Соревнования длились три дня. Финальным испытанием стала командная эстафета. Длинные рукоходы, канатные навесы, цепи, боксерские мешки, переправы через реку – препятствия требовали и техники, и навыков, и силы. Но, пожалуй, самое сложное – «черная вдова». К слову, сложных испытаний не боятся и дети.

Тарас Никитин, ведущий «Гонки бизонов»:

В детских забегах принимают участие ребята разных возрастов: от 5 до 9 лет, от 9 до 11, от 11 и старше, есть юниоры. У них препятствия намного проще, чем у взрослых. Дистанция небольшая – где-то около километра, у юниоров под три километра. То есть в целом все проходит очень быстро, в течение 10-15 минут.

Анна Маслова, участница гонки:

Я участвую впервые в такой гонке. Мы решили попробовать поучаствовать с работы. Участвуем в забеге Open Race для новичков. Тренировались самостоятельно, очень волнуемся.