Прямой эфир

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском

23 августа 2021 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Электрический ток, барьеры, горки и переноска тяжестей. Гонка с препятствиями прошла в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском-1

Любители спортивного отдыха из разных стран съехались сюда, чтобы проверить себя на выносливость, проявить силу характера на экстремальной дистанции. Соревнования длились три дня. Финальным испытанием стала командная эстафета. Длинные рукоходы, канатные навесы, цепи, боксерские мешки, переправы через реку – препятствия требовали и техники, и навыков, и силы. Но, пожалуй, самое сложное – «черная вдова». К слову, сложных испытаний не боятся и дети.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском-4

Тарас Никитин, ведущий «Гонки бизонов»:
В детских забегах принимают участие ребята разных возрастов: от 5 до 9 лет, от 9 до 11, от 11 и старше, есть юниоры. У них препятствия намного проще, чем у взрослых. Дистанция небольшая – где-то около километра, у юниоров под три километра. То есть в целом все проходит очень быстро, в течение 10-15 минут.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском-7

Анна Маслова, участница гонки:
Я участвую впервые в такой гонке. Мы решили попробовать поучаствовать с работы. Участвуем в забеге Open Race для новичков. Тренировались самостоятельно, очень волнуемся.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском-10

Подобный следующий забег пройдет буквально через месяц у стен Несвижского замка. В гонке смогут принять участие как сильнейшие спортсмены, так и начинающие.

# Спортивные соревнования # общество # Анна Маслова # Тарас Никитин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси пройдёт большой педсовет. Какие вопросы на нём обсудят?
23 августа 2021 06:10

В Беларуси пройдёт большой педсовет. Какие вопросы на нём обсудят?

«Придаёт новый импульс заряда, энергии». Как о большом педсовете отзываются региональные педагоги?
23 августа 2021 06:09

«Придаёт новый импульс заряда, энергии». Как о большом педсовете отзываются региональные педагоги?

«Не надо мечтать, надо сходить и сделать». Посмотрите, как живёт семья, которая переехала в деревню и открыла конюшню
22 августа 2021 19:03

«Не надо мечтать, надо сходить и сделать». Посмотрите, как живёт семья, которая переехала в деревню и открыла конюшню