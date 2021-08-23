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На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»

23 августа 2021 06:27
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Новости Беларуси. Более 280 команд из 43 государств. Армейские международные игры разворачиваются на полигонах 11 стран, в том числе и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»-1

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»-3

У нас пройдут конкурсы «Полярная звезда», «Снайперский рубеж» и «Уверенный прием». В свою очередь белорусские военнослужащие будут выступать в Армении, Алжире, Вьетнаме, Казахстане, Катаре, Китае, Узбекистане и России. Именно там зародились самые престижные на планете Армейские игры.

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»-6

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»-8

Каждый год они прирастают не только количеством участников, но и новыми номинациями. Так, впервые состоится первенство творческих коллективов. В конкурсе «Армия культуры» наши стартуют под номером 13.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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