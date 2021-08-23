Белорусский ВПК представит более 180 образцов продукции на форуме «Армия-2021»

Новости Беларуси. 23 августа в Подмосковье тожественно откроется одна из крупнейших европейских оборонных выставок – VII Международный военно-технический форум «Армия-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об участии заявили более 1 500 компаний, которые продемонстрируют более 20 000 разработок и технологий.

Беларусь также представит образцы своей продукции. Нашу делегацию на форуме возглавляет председатель Государственного военно-промышленного комитета.