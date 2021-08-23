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Белорусский ВПК представит более 180 образцов продукции на форуме «Армия-2021»

23 августа 2021 06:30
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Новости Беларуси. 23 августа в Подмосковье тожественно откроется одна из крупнейших европейских оборонных выставок – VII Международный военно-технический форум «Армия-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский ВПК представит более 180 образцов продукции на форуме «Армия-2021»-1

Об участии заявили более 1 500 компаний, которые продемонстрируют более 20 000 разработок и технологий.

Белорусский ВПК представит более 180 образцов продукции на форуме «Армия-2021»-4

Беларусь также представит образцы своей продукции. Нашу делегацию на форуме возглавляет председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Белорусский ВПК представит более 180 образцов продукции на форуме «Армия-2021»-7

На выставку привезли широкий спектр современных и перспективных образцов отечественной техники и вооружения, основанный на научно-техническом потенциале оборонного сектора экономики – более 180 натурных и макетных образцов продукции.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Дмитрий Пантус # Фотофакт

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