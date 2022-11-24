«Собаки даже немного обидчивые». Для каких задач кинологи готовят животных?

Новости Беларуси. В Березинском отделении Департамента охраны МВД Беларуси на протяжении 35 лет растят и воспитывают собак для несения службы. Умные питомцы помогают охранять общественный порядок, раскрывать преступления и задерживать нарушителей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Козловский, командир отделения группы задержания Березинского отделения Департамента охраны МВД Беларуси: Питомник основан вместе с отделением. 35 лет в этом году. Собаки у нас в основном дрессируются для раскрытия преступлений. По следу собаки ходят – это основная специфика. Конечно, задержание преступников при необходимости. Кинолог заступает ежедневно. И в ночь каждую обязательно находится со служебной собакой.

Анатолий Жоров, милиционер-кинолог Березинского отделения Департамента охраны МВД Беларуси:

Я работаю кинологом с 2009 года – 14 лет.

Юлия Минич, корреспондент:

А как зовут?

– Шайр.

– Почему такую кличку дали? Может, с чем-то связано?

– Шайр обозначает луну. То бишь мы работаем, как сова – и днем, и ночью. Можно сказать, собаки даже немного обидчивые. Если начинаешь на них немного прикрикивать, они обижаются. С бельгийцем нужно уметь договориться.