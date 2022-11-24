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«Собаки даже немного обидчивые». Для каких задач кинологи готовят животных?

24 ноября 2022 13:52
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Новости Беларуси. В Березинском отделении Департамента охраны МВД Беларуси на протяжении 35 лет растят и воспитывают собак для несения службы. Умные питомцы помогают охранять общественный порядок, раскрывать преступления и задерживать нарушителей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Один день с четвероногими сотрудниками провела Юлия Минич.

«Собаки даже немного обидчивые». Для каких задач кинологи готовят животных?-1

Павел Козловский, командир отделения группы задержания Березинского отделения Департамента охраны МВД Беларуси:
Питомник основан вместе с отделением. 35 лет в этом году. Собаки у нас в основном дрессируются для раскрытия преступлений. По следу собаки ходят – это основная специфика. Конечно, задержание преступников при необходимости. Кинолог заступает ежедневно. И в ночь каждую обязательно находится со служебной собакой.

«Собаки даже немного обидчивые». Для каких задач кинологи готовят животных?-4

Анатолий Жоров, милиционер-кинолог Березинского отделения Департамента охраны МВД Беларуси:
Я работаю кинологом с 2009 года – 14 лет.

Юлия Минич, корреспондент:
А как зовут?
Шайр.
Почему такую кличку дали? Может, с чем-то связано?
Шайр обозначает луну. То бишь мы работаем, как сова – и днем, и ночью. Можно сказать, собаки даже немного обидчивые. Если начинаешь на них немного прикрикивать, они обижаются. С бельгийцем нужно уметь договориться.

Подробности в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Минич # Павел Козловский # Анатолий Жоров # Валентин Николенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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