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«Классная игровая программа». Марафон «85 добрых дел для Минщины» заглянул в молодечненскую школу-интернат

24 ноября 2022 13:40
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Новости Беларуси. Марафон «85 добрых дел для Минщины» продолжается. Благотворительная акция уже затронула все уголки центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этот раз волонтеры с игровой программой посетили Молодечненскую санаторную школу-интернат.

На праздник отправилась и наш корреспондент Дарья Седун.

«Классная игровая программа». Марафон «85 добрых дел для Минщины» заглянул в молодечненскую школу-интернат-1

В Молодечненской санаторной школе-интернате учатся примерно 200 ребят со сколиозом. Каждый день у них расписан поминутно – занятия в бассейне, ЛФК, тренажерный зал, кружки и, конечно, учеба. А сейчас в гости заглянули волонтеры. Яркие эмоции ребятам только на пользу.

«Классная игровая программа». Марафон «85 добрых дел для Минщины» заглянул в молодечненскую школу-интернат-4

Инна Карпец, первый секретарь Молодечненского районного комитета БРСМ:
Мы пришли в Молодечненскую санаторную школу, чтобы организовать вот такой приятный утренник. Классная игровая программа, которую подготовили наши волонтеры из медицинского колледжа.

Подробности в видеоматериале.

# Благотворительная акция # общество # Инна Карпец # Дарья Седун # Ирина Недвецкая # Ирина Журавлевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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