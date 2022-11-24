«Классная игровая программа». Марафон «85 добрых дел для Минщины» заглянул в молодечненскую школу-интернат

Новости Беларуси. Марафон «85 добрых дел для Минщины» продолжается. Благотворительная акция уже затронула все уголки центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этот раз волонтеры с игровой программой посетили Молодечненскую санаторную школу-интернат. На праздник отправилась и наш корреспондент Дарья Седун.

В Молодечненской санаторной школе-интернате учатся примерно 200 ребят со сколиозом. Каждый день у них расписан поминутно – занятия в бассейне, ЛФК, тренажерный зал, кружки и, конечно, учеба. А сейчас в гости заглянули волонтеры. Яркие эмоции ребятам только на пользу.