Прямой эфир

Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?

24 ноября 2022 13:46
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень интересное пикантное варенье из хурмы.

Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?-1

Ингредиенты:
Хурма – 2 шт.
Клинковый сыр – 100 гр.
Багет.
Черный перец по вкусу.
Сахарная пудра по вкусу.

Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?-4

Для начала разогреем сотейник и нарежем хурму. Нужны небольшие кусочки – примерно сантиметр на сантиметр. Отправляем немного сахарной пудры в сотейник. Ждем, когда сахарная пудра растворится, и отправляем туда хурму. Сахар расплавился, отправляем фрукт. Быстро перемешиваем и добавляем немного воды. Сюда же мы добавим черный перец.

Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?-7

Пока выпаривается лишняя влага из конфитюра, мы подготовим хлеб. Духовка предварительно разогрета, чтобы подсушить хлеб. Я смажу его сливочным маслом. Перекладываем на противень и отправляем в духовку. Убавляем огонь на плите, пока прогревается хлеб.

Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?-10

Нарежем тонкими ломтиками клинковый сыр.

Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?-13

Хлеб подрумянился. Достаем его из духовки. Перекладываем на тарелку. Кладем клинковый сыр на хлеб и выкладываем варенье из хурмы поверх сыра. Завтрак готов.

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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