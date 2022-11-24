Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень интересное пикантное варенье из хурмы.

Ингредиенты:

Хурма – 2 шт.

Клинковый сыр – 100 гр.

Багет.

Черный перец по вкусу.

Сахарная пудра по вкусу.

Для начала разогреем сотейник и нарежем хурму. Нужны небольшие кусочки – примерно сантиметр на сантиметр. Отправляем немного сахарной пудры в сотейник. Ждем, когда сахарная пудра растворится, и отправляем туда хурму. Сахар расплавился, отправляем фрукт. Быстро перемешиваем и добавляем немного воды. Сюда же мы добавим черный перец.

Пока выпаривается лишняя влага из конфитюра, мы подготовим хлеб. Духовка предварительно разогрета, чтобы подсушить хлеб. Я смажу его сливочным маслом. Перекладываем на противень и отправляем в духовку. Убавляем огонь на плите, пока прогревается хлеб.

Нарежем тонкими ломтиками клинковый сыр.