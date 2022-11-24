Идеально с клинковым сыром. Как приготовить пикантное варенье из хурмы?

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень интересное пикантное варенье из хурмы.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень интересное пикантное варенье из хурмы.
Ингредиенты:
Хурма – 2 шт.
Клинковый сыр – 100 гр.
Багет.
Черный перец по вкусу.
Сахарная пудра по вкусу.
Для начала разогреем сотейник и нарежем хурму. Нужны небольшие кусочки – примерно сантиметр на сантиметр. Отправляем немного сахарной пудры в сотейник. Ждем, когда сахарная пудра растворится, и отправляем туда хурму. Сахар расплавился, отправляем фрукт. Быстро перемешиваем и добавляем немного воды. Сюда же мы добавим черный перец.
Пока выпаривается лишняя влага из конфитюра, мы подготовим хлеб. Духовка предварительно разогрета, чтобы подсушить хлеб. Я смажу его сливочным маслом. Перекладываем на противень и отправляем в духовку. Убавляем огонь на плите, пока прогревается хлеб.
Нарежем тонкими ломтиками клинковый сыр.
Хлеб подрумянился. Достаем его из духовки. Перекладываем на тарелку. Кладем клинковый сыр на хлеб и выкладываем варенье из хурмы поверх сыра. Завтрак готов.
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