Военнослужащие Вьетнама будут проходить обучение в Академии МВД Беларуси

Новости Беларуси. Противодействие киберпреступности и массовым беспорядкам, борьба с терроризмом и распространение наркотиков. Госсекретариат Совбеза Беларуси и Министерство общественной безопасности Вьетнама подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в Минске стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности. Не обошли вниманием и тему военно-политической обстановки вокруг и внутри двух стран.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

И руководство Вьетнама, и руководство Беларуси одинаково смотрят на оценку военно-политической обстановки. К сожалению, вызывающие опасения вызовы и угрозы, которые влияют сегодня на обеспечение безопасности не только наших стран, но и вообще в мире в целом. Видение того, что необходимо действительно продолжать строить многополярный мир, разрушить однополярное видение мира, уделять внимание развитию средних и малых государств. И, конечно же, уделять больше внимания вопросам безопасности в киберпространстве, в информационной безопасности.

Беларусь и Вьетнам намерены продолжить взаимовыгодное партнерство. Что касается подписанного меморандума о сотрудничестве, им предусмотрено, что военнослужащие Вьетнама будут проходить обучение в Беларуси.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Наши коллеги очень заинтересованы нашим опытом подготовки кадров. В ближайшее время первая группа прибудет в Академию Министерства внутренних дел для подготовки. В первую очередь по противодействию экстремизму, борьбе с терроризмом, подготовке сотрудников спецподразделений.