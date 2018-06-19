Новости Беларуси. Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда.

Как сообщает пресс-служба Минского метрополитена, с 12 июня на турникетах всех станций в тестовом режиме заработали валидаторы с оплатой проезда бесконтактными картами.

Для оплаты проезда таким способом к валидатору нужно прикладывать только банковскую карту или только электронный проездной документ.

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Не стоит подносить к валидатору несколько карт вместе, например, если они находятся рядом в кошельке. Электронный платежный носитель нужно достать и только тогда произвести оплату проезда.

Подробности о бесконтактной оплате проезда в метро электронными носителями можно узнать в вестибюлях на всех станциях метрополитена, на сайтах paybycard.by, и metropoliten.by, а также на официальной странице Минского метрополитена в Twitter.