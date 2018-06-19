Более 700 жертв войн найдены и переданы для захоронения в Беларуси

Новости Беларуси. Останки более 700 погибших в годы Великой Отечественной войны были обнаружены на территории Беларуси с начала 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только красноармейцы, но и мирные жители, которых расстреляли фашисты. Работа поисковиков проливает свет и на события Первой мировой войны. Раскопки проводились в Поставском районе. Благодаря такой работе, редко, но удаётся установить имена героев.

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Беларуси:

В процессе, когда идет строительство, освоение новых земель, получается, что выявляются неучтенные воинские захоронения, которые были утрачены в послевоенное время. Поэтому проводим работы по этим неучтенным воинским захоронениям. Мы сейчас поднимаем карты времен 1945-46 годов там, где были указаны могильные сооружения и воинские захоронения. Мы еще и работаем с этими картами. Если информационный лист не поступает, мы берем по архивно-исследовательским материалам и проводим работы на этих местах.