«Со временем всё восстановится». Литовцы не теряют надежды наладить отношения с Беларусью

Эрика Швенгенене, руководитель международного «Форума добрососедства»:

У нас государство решило переписать историю. Это вы видите, мы тоже знаем. Мы на прошлой встрече просили, чтобы вы нам помогли хотя бы сохранить памятник. Потому что так грубо решили, что памятники надо уничтожить, сделать асфальт и так далее. Я думаю, со временем все восстановится, но надо спасти. И здесь нам нужно и ваше содействие. Что, если их невозможно сохранить у нас, может, ваша страна их примет. Чтобы когда-нибудь опять их восстановить, чтобы как-то сохранить эту историю.