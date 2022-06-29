«Со временем всё восстановится». Литовцы не теряют надежды наладить отношения с Беларусью

Доброе соседство полезно для всех. С таким лозунгом в эти дни Беларусь посещают участники общественного движения «Форум добрососедства» Литовской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доброе соседство полезно для всех. С таким лозунгом в эти дни Беларусь посещают участники общественного движения «Форум добрососедства» Литовской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация не первый раз посещает нашу страну. Ранее участники общества встречались с представителями власти, с разными гражданскими организациями, политиками, общественниками, журналистами. В нынешний раз с визитом навестили представителей коммунистической партии.
Эрика Швенгенене, руководитель международного «Форума добрососедства»:
У нас государство решило переписать историю. Это вы видите, мы тоже знаем. Мы на прошлой встрече просили, чтобы вы нам помогли хотя бы сохранить памятник. Потому что так грубо решили, что памятники надо уничтожить, сделать асфальт и так далее. Я думаю, со временем все восстановится, но надо спасти. И здесь нам нужно и ваше содействие. Что, если их невозможно сохранить у нас, может, ваша страна их примет. Чтобы когда-нибудь опять их восстановить, чтобы как-то сохранить эту историю.
Казимиерас Юройтис, член международного «Форума добрососедства»:
Это явление – добрососедство, уникальное. Я надеюсь и верю, что так и будет. Что это будет поворотная точка, где русофобия, белорусофобия опять возвратятся к добрососедству. Это моя глубочайшая мечта и вера.
Литовский «Форум добрососедства» создан по инициативе движения «Заря справедливости». В перспективе его планируют преобразовать в политическую партию. Как левопатриотическая организация ее участники планируют найти точки соприкосновения с белоруской коммунистической партией. Это станет существенной стороной добрососедства Беларуси и Литвы.