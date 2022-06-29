29 июня День поисков кладов и секретов. Какие ещё праздники отмечают в этот день?

29 июня отмечается Международный день промышленного дизайна

Сегодня, 29 июня, отмечается Международный день промышленного дизайна. Слово «дизайн» применимо ко всему, будь то производство одежды или мебели, интерьер или ландшафтное проектирование, бытовая техника или архитектура. Он включает в себя и художественную эстетику, и комфорт, и техническую составляющую. Все промышленные товары народного потребления являются результатами труда дизайнеров. Профессиональный праздник в честь таких специалистов стал своеобразной демонстрацией достижений в этом направлении и возможностей талантливых художников. 29 июня отмечают Международный день тропиков

Начиная с 2016-го года, во всем мире 29 июня отмечают праздник ООН – Международный день тропиков. Тропики занимают 40 % земной поверхности и содержат 36 % земной суши. Там очень разнообразный почвенный покров, растительный и животный мир. Кстати, почти половина населения планеты живет в тропиках. Этот регион сталкивается с рядом таких проблем, как изменение климата, урбанизация и демографические изменения. Но одной из главных является вырубка лесов. Вырубка тропических лесов приводит к образованию парникового эффекта и глобальному потеплению. В тропических лесах также содержится огромное количество воды. Поэтому еще одно последствие их вырубки – нарушенный водный цикл. День тропиков призван напомнить о необходимости решения проблем региона. В Москве 29 июня было завершено строительство храма Василия Блаженного

В 1561 году в Москве 29 июня было завершено строительство храма Василия Блаженного. Его возвели в честь взятия в 1552 году Казани, столицы Казанского ханства, по приказу Ивана Грозного. Все, от количества куполов до их расположения по отношению друг к другу, имеет особую христианскую символику. Собор представляет собой архитектурный образ библейского Нового Иерусалима: Царствия Божия, описанного в Апокалипсисе. До конца XVII века собор был самым высоким зданием Москвы – его высота 60 метров. Сейчас он не только является визитной карточкой столицы России, но и красой всего христианского мира – жемчужиной православной культуры, предметом поклонения паломников и неиссякаемого интереса гостей Москвы со всего мира. 29 июня 1900 года был основан Фонд Нобеля

29 июня 1900 года был основан Фонд Нобеля. Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества, поддержание мира. С последним пунктом связан небольшой парадокс, ведь имя Альфреда Нобеля, помимо премии, ассоциируют с его самым известным изобретением – динамитом, и тем фактом, что он был крупнейшим оружейным промышленником. Казус в том, что инженер был убежденным пацифистом и полагал, что существование такого мощного оружия положит конец войнам. Идея создания премии посетила богатого изобретателя после досадной журналистской ошибки в 1888 году. Тогда умер брат Альфреда, Людвиг, но газетчики, то ли в погоне за сенсацией, то ли по незнанию опубликовали сообщения о смерти самого инженера. Одна из таких статей называлась «Торговец смертью мертв». Это заставило ученого задуматься о том, с какой репутацией он останется в истории. Результатом его размышлений стало кардинальное изменение завещания, по которому практически все многомиллионное состояние отходило в фонд премии. 29 июня День поисков кладов и секретов