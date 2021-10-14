Здесь выявляют и лечат глаукому. Этот офтальмологический центр ежегодно принимает более 5 тысяч пациентов
Проблемы нарушения зрения актуальны как никогда. Более двух миллиардов человек во всем мире страдают от близорукости или дальнозоркости. Глаукома, катаракта, поражение сетчатки глаза – нередко такие заболевания приводят к полной или частичной слепоте. К счастью, при своевременном обращении большинство болезней можно предотвратить.
Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр ежегодно принимает более пяти тысяч пациентов. После проведения ремонта работа отделений стала еще эффективнее.
Наталья Никитина, заведующий консультативно-диагностическим отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра г. Минска:
Консультативный центр обслуживает пациентов по разным направлениям. Это и консультативный прием, когда определяется проблема, с которой обратился пациент, это кабинет ретинальной патологии, где рассматриваются проблемы сетчатки, проводится лечение в виде уколов в сетчатку, введения различных препаратов.
Центр функционирует на базе 3-ей городской клинической больницы имени Евгения Владимировича Клумова. Оснащенные по последнему слову техники кабинеты позволяют медикам проводить необходимые исследования и осуществлять различные виды лечения заболеваний глаза.
Татьяна Муштина, врач-офтальмолог глаукомного кабинета Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра г. Минска:
Актуальность глаукомного кабинета как структуры очень высока, потому что мы занимаемся тем, что стараемся ее выявлять на ранних стадиях. Чем раньше выявлена глаукома, тем больше шансов у пациента сохранить зрение на более долгий период времени.
В отделении лазерной микрохирургии глаза проводятся сверхточные операции. Хирургические вмешательства позволяют навсегда забыть о слепоте.
Татьяна Никифорова, врач-офтальмолог отделения лазерной микрохирургии глаза Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра г. Минска:
С помощью проведения своевременного лазерного лечения в сочетании с наблюдением в кабинете ретинальной патологии осуществляется основная задача – сохранить людям зрение на долгие годы.
Самые главные люди на пути к четкому зрению – это офтальмологи. Профессионалы своего дела способны детально исследовать структуры глаза, определять причины недуга и ставить точный диагноз.
Наталья Никитина:
Мы тесно сотрудничаем с кафедрой глазных болезней БГМУ во главе с заведующим кафедрой профессором Марченко Людмилой Николаевной. Профессорско-преподавательский состав осуществляет консультацию наших пациентов и дальнейшее их ведение.
Чтобы уберечься от проблем со зрением, стоит позаботиться о нем заранее. Сбалансированный рацион, физкультминутки при длительной работе за компьютером, ежегодный осмотр у офтальмолога и своевременное обращение к врачу позволят продлить здоровье глаз на многие годы.