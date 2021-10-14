Здесь выявляют и лечат глаукому. Этот офтальмологический центр ежегодно принимает более 5 тысяч пациентов

Проблемы нарушения зрения актуальны как никогда. Более двух миллиардов человек во всем мире страдают от близорукости или дальнозоркости. Глаукома, катаракта, поражение сетчатки глаза – нередко такие заболевания приводят к полной или частичной слепоте. К счастью, при своевременном обращении большинство болезней можно предотвратить. Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр ежегодно принимает более пяти тысяч пациентов. После проведения ремонта работа отделений стала еще эффективнее.

Наталья Никитина, заведующий консультативно-диагностическим отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра г. Минска:

Консультативный центр обслуживает пациентов по разным направлениям. Это и консультативный прием, когда определяется проблема, с которой обратился пациент, это кабинет ретинальной патологии, где рассматриваются проблемы сетчатки, проводится лечение в виде уколов в сетчатку, введения различных препаратов.

Центр функционирует на базе 3-ей городской клинической больницы имени Евгения Владимировича Клумова. Оснащенные по последнему слову техники кабинеты позволяют медикам проводить необходимые исследования и осуществлять различные виды лечения заболеваний глаза.

Татьяна Муштина, врач-офтальмолог глаукомного кабинета Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра г. Минска:

Актуальность глаукомного кабинета как структуры очень высока, потому что мы занимаемся тем, что стараемся ее выявлять на ранних стадиях. Чем раньше выявлена глаукома, тем больше шансов у пациента сохранить зрение на более долгий период времени. В отделении лазерной микрохирургии глаза проводятся сверхточные операции. Хирургические вмешательства позволяют навсегда забыть о слепоте.

Татьяна Никифорова, врач-офтальмолог отделения лазерной микрохирургии глаза Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра г. Минска:

С помощью проведения своевременного лазерного лечения в сочетании с наблюдением в кабинете ретинальной патологии осуществляется основная задача – сохранить людям зрение на долгие годы. Самые главные люди на пути к четкому зрению – это офтальмологи. Профессионалы своего дела способны детально исследовать структуры глаза, определять причины недуга и ставить точный диагноз.

Наталья Никитина:

Мы тесно сотрудничаем с кафедрой глазных болезней БГМУ во главе с заведующим кафедрой профессором Марченко Людмилой Николаевной. Профессорско-преподавательский состав осуществляет консультацию наших пациентов и дальнейшее их ведение.