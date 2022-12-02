Со 2 по 5 декабря ГАИ Минской области отработает дороги местного назначения

Новости Беларуси. Зима в стране укрепляет свои позиции. Начав со снега, она продолжает свое наступление морозами. Ощутимый ночной минус в дневные часы может сменяться температурой в плюс 1-2 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, в таких погодных условиях обстановка на дорогах усложняется, может образовываться гололедица. В связи с этим ГАИ со 2 по 5 декабря проводит отработку дорог местного значения в Минской области. Под пристальным вниманием окажутся нарушения, которые являются основными причинами автомобильных аварий с тяжелыми последствиями. В частности, нарушение ПДД со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам на переходах. Кроме того, инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, бесправников и нарушителей скоростных режимов.