Прямой эфир

Со 2 по 5 декабря ГАИ Минской области отработает дороги местного назначения

02 декабря 2022 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зима в стране укрепляет свои позиции. Начав со снега, она продолжает свое наступление морозами. Ощутимый ночной минус в дневные часы может сменяться температурой в плюс 1-2 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со 2 по 5 декабря ГАИ Минской области отработает дороги местного назначения-1

Конечно, в таких погодных условиях обстановка на дорогах усложняется, может образовываться гололедица. В связи с этим ГАИ со 2 по 5 декабря проводит отработку дорог местного значения в Минской области. Под пристальным вниманием окажутся нарушения, которые являются основными причинами автомобильных аварий с тяжелыми последствиями. В частности, нарушение ПДД со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам на переходах. Кроме того, инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, бесправников и нарушителей скоростных режимов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20-летнего наркодилера задержали в Гомеле
02 декабря 2022 06:26

20-летнего наркодилера задержали в Гомеле

Белорусские спасатели вернулись из Турции после помощи в ликвидации пожаров
02 декабря 2022 06:25

Белорусские спасатели вернулись из Турции после помощи в ликвидации пожаров

Дзермант: «Мы ожидаем и готовы дать отпор возможному нападению в виде диверсионного акта, серии террористических актов»
01 декабря 2022 18:55

Дзермант: «Мы ожидаем и готовы дать отпор возможному нападению в виде диверсионного акта, серии террористических актов»