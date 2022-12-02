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20-летнего наркодилера задержали в Гомеле

02 декабря 2022 06:26
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Новости Беларуси. Карьера очередного наркодилера пошла под откос. 20-летнего «предпринимателя» оперативники задержали с поличным в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20-летнего наркодилера задержали в Гомеле-1

Молодой человек пришел забирать из тайника крупную партию наркотиков. При нем и в закладках правоохранители обнаружили около 100 граммов амфетамина и более 200 граммов гашиша. Задержанный пояснил, что работал на наркомаркет около четырех месяцев, забирал крупные партии психотропов и расфасовывал на мелкие дозы для реализации потребителям и распространителям. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

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# Наркотики # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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