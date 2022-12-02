Белорусские спасатели вернулись из Турции после помощи в ликвидации пожаров

Новости Беларуси. Белорусские спасатели под Минском встретили своих сослуживцев, которые вернулись из Турции после помощи в ликвидации пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аэродроме Липки совершили посадку вертолеты Ми-8. Пожары на Средиземноморском побережье осложнялись условиями горной местности, где возгорание распространяется с большей скоростью, чем на равнине. Всего с начала своей миссии в Турции на вертолетах Ми-8 и Ми-26 (он вернулся в Беларусь чуть ранее) экипажи налетали 460 часов. Сбросили почти 5 тысяч тонн воды на очаги возгорания, перевезли более 40 пассажиров.

В рамках международного сотрудничества авиаторы МЧС Беларуси уже почти 15 лет оказывают помощь другим странам в борьбе со стихийными бедствиями в самых сложных условиях.