Кто несёт убытки? Проверили, что происходит на границе из-за решений и Литвы и где размещают фуры

Из соображений безопасности 10 ноября литовские фуры стали размещать на специальных стоянках. Их они покинут только после возобновления движения через КПП со стороны Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за действий режима Вильнюса литовские перевозчики не один день вынуждены были жить на обочине. Вдоль дорог скопилось более тысячи фур. Из гуманитарных соображений литовским водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться домой до принятия Вильнюсом решения о полномасштабном возобновлении работы пунктов пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай». Репортаж Галины Буро с границы. Централизованной колонной в сопровождении ГАИ литовские грузовики переезжают на оборудованные стоянки. Больше 1100 водителей жили на обочине у границы – Литва не пропускает своих же. Белорусский МИД принял решение переместить застрявшие большегрузы в специальные зоны ожидания. Их четыре – в районе погранпереходов «Каменный Лог», «Бенякони», «Котловка» и «Берестовица».

Галина Буро, корреспондент:

Это одна из оборудованных стоянок рядом с пунктом пропуска «Каменный Лог», где сейчас размещают литовские грузовики. Здесь намного удобнее, и, в первую очередь, безопаснее для водителей, ведь большегрузы теперь не будут загромождать дорогу и подъездные пути. К тому же, стоянки охраняемые – это повышает безопасность грузов. Водители могут пользоваться благами цивилизации, а, в случае необходимости, получить и медицинскую помощь. Теперь для белорусских служб главная задача – организовать централизованное перемещение всех литовских грузовиков. Водителям вручают требования. Гражданин Литвы Миндоугас Лидерес уже две недели живет, по сути на дороге. Страховка на машину закончилась, пришлось продлевать, ведь домой вернуться не может – официальный Вильнюс в одностороннем порядке закрыл въезд. Причина, по которой Литва раздула проблему, даже у водителя вызывает смех. Миндоугас Лидерес, водитель (Литва):

Как может быть министром обороны женщина, которая не воевала. Приснилось что-то ночью – утром встала и сделала. Может, осознают, что ошиблись, что мы не виноваты. Из гуманитарных соображений литовским водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси, но без своего транспорта. Наша страна готова оказать необходимое содействие. Желающих пока не нашлось – руководство фирм запрещает водителям бросать машины. Да и как оставить ценные грузы, особенно, требующие температурного режима – например, Владислав Симоненко на литовском грузовике везет лекарства в Голландию. Уверен, от решений Вильнюса бизнес многих стран несет убытки.

Владислав Симоненко, водитель:

Литовские перевозчики держатся за счет транзита на Россию, на страны СНГ, поэтому они пострадают в большей степени, потому что использовали литовские прицепы. Страдаем мы в первую очередь потому, что добраться до работы в Литву сейчас можно на личном транспорте, а как-то закончить работу, приехать домой в Беларусь, потратить деньги – Литва как будто не разрешает выехать в Беларусь. Нужно искать объездные пути.

Михаил Горошко, водитель:

Тяжелая очень ситуация. Литовские перевозчики очень много потеряют, потому что у нас очень крупная фирма и мы запитаны на перевозки китайских грузов. То есть мы с Европы грузили машины на Беларусь, на Россию, на Узбекистан, на все страны СНГ, а оттуда уже машины грузили только Китай. И полностью по всей Европе и на Англию мы доставляли китайские грузы. Литовское баловство с пограничным шлагбаумом уже надоело всем. За последние сутки стражи сопредельной страны пропустили на свою территорию лишь 75 грузовиков из полутысячи. Но игры закончились. С сегодняшнего дня движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях границы.

Руслан Микулич, начальник главного управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Беларуси:

С 9 часов 10 ноября принято решение о прекращении движения литовских грузовиков в пунктах пропуска действующих. Грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь к месту своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Республики Беларусь.