«Информационная гигиена и разумная скрытность». Муковозчик о том, как не попасть в руки мошенников

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

У одного пенсионера из дома украли 180 тысяч долларов, другой перевел мошенникам десятки тысяч рублей... У нас очень конкретный вопрос: откуда у обычных граждан такие деньги и что нам делать, чтобы к пенсии тоже столько поднасобирать?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Книжки читать, «Вопросы от блондинок» смотреть. Главное, не завидовать, ибо непродуктивно. Тут просится шутка насчет возросшего уровня жизни наших пенсионеров, но реальность грубее и проще: их таких вычисляют через сливы информации. Человек получил наследство, продал квартиру, начислили дивиденды – и вот тогда ему звонят мошенники или лезут в квартиру домушники.

Вопрос, девчонки, не в том, как насобирать побольше денег, а в том, как не дать жуликам и ворам об этом узнать. И вот тут, чтобы вы понимали, против нас с вами могут и будут работать и соцсети, и телефоны с планшетами. Даже смарт-пылесос или умная микроволновка. Даже разумный японский унитаз может при случае добыть пару ваших сокровенных тайн – и немедленно слить их.

Выход, в общем-то, только один: информационная гигиена, разумная скрытность и осмотрительность. И четко выученная еще советская классика: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!» Подробности здесь.