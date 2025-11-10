Крутой: программа пятилетки сбалансирована и согласована по ключевым показателям

Во Дворце Независимости прошло большое совещание по доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Как подчеркнул Президент, это должен быть реалистичный, понятный и действенный документ, который станет законом для всех государственных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная часть диспута связана с количеством основных прогнозных показателей, 5 или 8, и какие цифры оставлять в самих показателях, а какие в индикаторах.