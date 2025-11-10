Крутой: программа пятилетки сбалансирована и согласована по ключевым показателям

Во Дворце Независимости прошло большое совещание по доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Как подчеркнул Президент, это должен быть реалистичный, понятный и действенный документ, который станет законом для всех государственных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная часть диспута связана с количеством основных прогнозных показателей, 5 или 8, и какие цифры оставлять в самих показателях, а какие в индикаторах.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Правительство много наработок рабочей группы учло в своей версии документа. Я думаю, одним из таких фундаментальных базовых достижений сегодняшнего совещания стало то, что по целевым индикаторам, по показателям нет разногласий ни у кого. Это касается и валового внутреннего продукта, инвестиций, экспорта, роста реальной заработной платы, контроля за ценами инфляции. То есть по ключевым макроэкономическим и финансовым показателям программа, можно сказать, сбалансирована и согласована.
Вопрос, который возник сегодня, относительно приоритетов. Дискуссия будет продолжена еще какое-то время. Не продолжительное, как отметил Президент, потому что к заседанию Президиума Всебелорусского народного собрания на его столе уже должен быть согласованный текст документа.
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