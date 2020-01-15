Льготный кредит на жильё: как получить многодетной семье
Процентная ставка на кредиты напрямую зависит от количества детей в семье. Три ребенка позволят сэкономить семейству половину стоимости жилья, четыре и пять малышей и вовсе подарят квартиру бесплатно. В 2009 году семья Риндевичей получила статус многодетной, тогда и подала документы на улучшение жилищных условий.
Светлана Риндевич:
Я родила третью дочку и меня взяли на учет, как многодетную семью. И тут же предложили строиться, я отказалась, потому что я одна их воспитывала – финансы не позволяли. Мне бы даже кредит не одобрили.
На 53 квадратных метрах места катастрофически не хватало. Спустя десять лет Светлана стала крепче стоять на ногах в финансовом плане и решила вплотную заняться вопросом расширения жилплощади.
Александр Костюкевич, юрист:
Семья должна стоять на учете по нуждаемости в улучшении жилищных условий. И обязательное условие – она должна быть малообеспеченная.
Совокупность этих условий позволит получить льготный кредит или государственную субсидию. Её размер не превышает 70% стоимости жилья из расчета 20 квадратных метров общей площади на одного члена семьи.
Александр Костюкевич:
По ставке и по размеру кредита: он определяется до ста процентов стоимости жилья. Срок – до сорока лет. Ставка – один процент в год.
Чтобы воспользоваться льготами, необходимо обратиться в местный исполком. Но при этом юристы напоминают.
Александр Костюкевич:
Многодетная семья – это наличие трех и более детей до 23 лет, которые совместно проживают с родителями и не вступили в брак.
В семье Риндевич так и поступили, но затянули со сроком подачи документов и в процессе подготовки бумаг старшей дочери исполнилось 23 – семья потеряла статус многодетной, а вместе с этим и все льготы.
Александр Костюкевич:
Должно быть четкое условие: на дату заключения кредитного договора, старшему ребенку не должно исполниться 23 года. Если 23 исполняется, кредитный договор не заключен, либо не вынесено решение о представлении субсидии, то мы это право теряем.
В Беларуси более 100 тысяч многодетных семей. Ежегодно государство выделяет немалые средства на их поддержку. Но нелишним будет и самим многодетным родителям помнить о юридических тонкостях.