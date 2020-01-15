Льготный кредит на жильё: как получить многодетной семье

Процентная ставка на кредиты напрямую зависит от количества детей в семье. Три ребенка позволят сэкономить семейству половину стоимости жилья, четыре и пять малышей и вовсе подарят квартиру бесплатно. В 2009 году семья Риндевичей получила статус многодетной, тогда и подала документы на улучшение жилищных условий. Светлана Риндевич:

Я родила третью дочку и меня взяли на учет, как многодетную семью. И тут же предложили строиться, я отказалась, потому что я одна их воспитывала – финансы не позволяли. Мне бы даже кредит не одобрили.

На 53 квадратных метрах места катастрофически не хватало. Спустя десять лет Светлана стала крепче стоять на ногах в финансовом плане и решила вплотную заняться вопросом расширения жилплощади. Александр Костюкевич, юрист:

Семья должна стоять на учете по нуждаемости в улучшении жилищных условий. И обязательное условие – она должна быть малообеспеченная.

Совокупность этих условий позволит получить льготный кредит или государственную субсидию. Её размер не превышает 70% стоимости жилья из расчета 20 квадратных метров общей площади на одного члена семьи. Александр Костюкевич:

По ставке и по размеру кредита: он определяется до ста процентов стоимости жилья. Срок – до сорока лет. Ставка – один процент в год.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо обратиться в местный исполком. Но при этом юристы напоминают. Александр Костюкевич:

Многодетная семья – это наличие трех и более детей до 23 лет, которые совместно проживают с родителями и не вступили в брак.

В семье Риндевич так и поступили, но затянули со сроком подачи документов и в процессе подготовки бумаг старшей дочери исполнилось 23 – семья потеряла статус многодетной, а вместе с этим и все льготы. Александр Костюкевич:

Должно быть четкое условие: на дату заключения кредитного договора, старшему ребенку не должно исполниться 23 года. Если 23 исполняется, кредитный договор не заключен, либо не вынесено решение о представлении субсидии, то мы это право теряем.