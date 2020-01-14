Старый Новый год. Как появился этот удивительный праздник?

Новости Беларуси. 14 января большинство белорусов отмечают старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбежка в 13 дней связана с разницей двух календарей. По григорианскому, светскому живут католики и протестанты, по юлианскому – православные. Сегодня в храмах сразу два праздника: Двунадесятый, Обрезание Господне – ветхозаветная традиция, которая трансформировалась в желании отсечь от себя все греховные привычки; и день памяти Василия Великого, религиозного философа и догмата, автора одной из трех литургий – центральной службы христианского богослужения.

В народе этот день еще называют старым Новым годом. Коллизия – со времен Петра Первого. Вместо церковного новолетия 1 сентября смену года стали отмечать по западной традиции 1 января. А уже после революции власти Советов перешли на григорианское летосчисление. Православную церковь Беларуси дважды пытались перевести на григорианские рельсы. Правда, ни к чему кроме раскола это не привело.

Протоиерей Сергей Гордун, проректор Института теологии им. СВВ Мефодия и Киррилла БГУ:

Юліанскі календар быў уведзены некалі Юліем Цэзарам у 45 годзе да нашай эры. Значыць, прыкладна за паўстагоддзя да нараджэння Іісуса Хрыста. Калі ўзнікла царква, усе царкоўныя святы былі ўстаноўлены паводле юліанскага календара. Калі яны паводле гэтага календара ўстаноўлены, навошта ж іх святкаваць паводле іншага календара? Ва ўсякім разе, у царкоўным жыцці стары календар – гэта не толькі наша гісторыя, але гэта сапраўды наша традыцыя.