Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

Новости Беларуси. Военная академия 23 марта открыла свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди, которые мечтают связать жизнь с армией, побывали в учебных аудиториях, на тренировочных площадках и даже смогли прикоснуться к современным образцам оружия и военной техники. Погружение в солдатский быт помогает сделать выбор быстрее.

Михаил Вежновец, учащийся Бобруйской СШ №27:

В том году я был в Военной академии, изучал все стенды подробно, а в этом году я целенаправленно пойду на общевойсковой факультет, чтобы больше узнать про профессию, на которую собираюсь поступить.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:

Нам очень приятно, что в весеннюю кампанию ребята уже определились со своим выбором. Мы в этом году набор осуществляем в пределе 450 человек, из них 15 мест мы еще отдадим нашим девушкам для поступления.