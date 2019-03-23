Для оперативного обследования есть все. Отделение краткосрочного пребывания откроется в минской БСМП

Новости Беларуси. В Больнице скорой медицинской помощи откроется новое отделение для экстренных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для оперативного обследования здесь есть все необходимое. Помощь окажут и гипертонику, и сердечнику, и астматику. Кстати, именно Больница скорой помощи станет основным медцентром во время II Европейских игр. Как готовятся врачи к самому масштабному спортивному событию лета? В материале Наталии Шеметовой.

Наталья Шеметова, СТВ:

Еще буквально несколько месяцев назад отделения краткосрочного пребывания для экстренных пациентов в нашей стране не существовало. Однако теперь благодаря такому ноу-хау помочь человеку оперативно, а главное эффективно в больнице скорой медицинской помощи стало гораздо проще.

4 палаты, в каждой по 6 коек. Но главное не это. А оборудование, которое в режиме нон-стоп будет отслеживать состояние больных. Современная система кардиомониторинга следит за давлением, дыханием, температурой и частотой сердечных сокращений. Владея такой полной информацией, врачи могут оперативно назначить УЗИ, МРТ или сразу же лечение.

Ольга Солтан, заведующая отделением БСМП:

Чтобы пациент долго не находился в отделении приемном и не страдал, что ему не оказывается максимальная помощь, он будет направлен сюда. Мы планируем, что сутки-двое будет достаточно для того, чтобы поставить правильный диагноз, оказать экстренную помощь и направить пациента в нужное русло.

Кардинально поменяется и сама система распределения пациентов. Если раньше, попадая в приемное отделение, первой помощи приходилось ожидать некоторое время, то теперь в зависимости от степени тяжести, человек попадет в зеленый, желтый или красный коридор.

Андрей Борисов, главный врач БСМП:

Зеленый поток – это преимущественно амбулаторные пациенты, пациенты легкие. Желтый – это пациенты средней тяжести, они преимущественно будут доставляться машинами скорой помощи, пациенты красной зоны – это пациенты без сознания в крайне тяжелом состоянии.

И даже серьезное ЧП не застанет медиков врасплох. Например, в случае крупной аварии вне зависимости от времени суток как минимум 20 операционных развернутся в считанные минуты.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии БСМП:

В случае массовых происшествий, если это в рабочее время, все кадры – анестезиологи, операционные сестры, врачи – находятся в клинике. Если нет, в течение 15-20 минут вызывается необходимый персонал и разворачиваются дополнительные операционные.