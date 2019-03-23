10-летний Ваня Глумаков из Гродно рисует скетчи и мечтает превратить творчество в бизнес. Рассказываем о юном художнике

Новости Беларуси. Юный художник из Гродно рисует в модном жанре скетч и мечтает увлечение превратить в бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Юный художник из Гродно рисует в модном жанре скетч и мечтает увлечение превратить в бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Глумаков четыре года увлекается современным рисунком, хорошо владеет художественными терминами, а его работам уже сегодня пророчат большое будущее. В чем же их уникальность? Выясняла Галина Буро.
Игра теней, насыщенные краски, продуманные до мелочей образы и авторский знак – большие глаза, выходящие немного за контур лица. Не сразу верится, что автор этих полотен и скетчей гимназист, которому всего 10 лет.
Иван Глумаков, житель Гродно:
Я даже не знаю, откуда я это все взял, я просто взял и начал рисовать. Если вот это считать – это не скетчи. Скетчи – это такие маленькие рисуночки, а есть иллюстрации.
Художественный азарт проснулся неожиданно: Иван увидел у соседки профессиональные маркеры, попробовал порисовать и получилось. Теперь у него на столе – собственная коллекция наборов для творчества.
Иван Глумаков:
Сначала я делаю набросок карандашом. Дальше я беру, когда всё уже нарисовано карандашом, я беру линер – это такой тонкий маркер, и вот так вот обвожу.
Себя он пробует в разных жанрах: от скетчей в блокноте до холстов с акриловыми красками, пишет даже портреты друзей. Родители, по совету специалистов, не спешат отдавать сына в художественную школу – пусть пока вырабатывает авторский стиль.
Галина Буро, СТВ:
Как истинный художник, Иван создает свои работы на чердаке. Иногда в тишине, иногда под музыку. Но обязательно в одиночестве, чтобы творческому процессу лишние глаза не мешали.
Теперь у него больше 15 альбомов с рисунками, и творческая страничка в соцсетях – в подписчиках сотни почитателей таланта.
А недавно Иван выложил в интернет ролик о своем увлечении. После этого юному художнику энтузиасты пообещали знакомство с известным белорусским иллюстратором и посоветовали начать зарабатывать на рисунках.
Светлана Глумакова, житель Гродно:
Это идея Вани на самом деле. Он уже работает над этим, начал, придумывает. Он планирует сделать коммерческий каталог для того, чтобы печатать на майках, на кружках, на ручках своих героев, я вижу действительно интерес.
Свои первые деньги от продажи разрисованных открыток Иван уже заработал. Сейчас новый этап: на день рождения родители подарили профессиональный планшет для рисунков. А еще он попросил укулеле – маленькую гавайскую гитару. Что получится из сочетания музыки и живописи, домочадцы пока гадают. Быть может, мультипликация?