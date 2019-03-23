10-летний Ваня Глумаков из Гродно рисует скетчи и мечтает превратить творчество в бизнес. Рассказываем о юном художнике

Новости Беларуси. Юный художник из Гродно рисует в модном жанре скетч и мечтает увлечение превратить в бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Глумаков четыре года увлекается современным рисунком, хорошо владеет художественными терминами, а его работам уже сегодня пророчат большое будущее. В чем же их уникальность? Выясняла Галина Буро.

Игра теней, насыщенные краски, продуманные до мелочей образы и авторский знак – большие глаза, выходящие немного за контур лица. Не сразу верится, что автор этих полотен и скетчей гимназист, которому всего 10 лет.

Иван Глумаков, житель Гродно:

Я даже не знаю, откуда я это все взял, я просто взял и начал рисовать. Если вот это считать – это не скетчи. Скетчи – это такие маленькие рисуночки, а есть иллюстрации.

Художественный азарт проснулся неожиданно: Иван увидел у соседки профессиональные маркеры, попробовал порисовать и получилось. Теперь у него на столе – собственная коллекция наборов для творчества.

Иван Глумаков:

Сначала я делаю набросок карандашом. Дальше я беру, когда всё уже нарисовано карандашом, я беру линер – это такой тонкий маркер, и вот так вот обвожу.

Себя он пробует в разных жанрах: от скетчей в блокноте до холстов с акриловыми красками, пишет даже портреты друзей. Родители, по совету специалистов, не спешат отдавать сына в художественную школу – пусть пока вырабатывает авторский стиль.

Галина Буро, СТВ:

Как истинный художник, Иван создает свои работы на чердаке. Иногда в тишине, иногда под музыку. Но обязательно в одиночестве, чтобы творческому процессу лишние глаза не мешали.

Теперь у него больше 15 альбомов с рисунками, и творческая страничка в соцсетях – в подписчиках сотни почитателей таланта.

А недавно Иван выложил в интернет ролик о своем увлечении. После этого юному художнику энтузиасты пообещали знакомство с известным белорусским иллюстратором и посоветовали начать зарабатывать на рисунках.

Светлана Глумакова, житель Гродно:

Это идея Вани на самом деле. Он уже работает над этим, начал, придумывает. Он планирует сделать коммерческий каталог для того, чтобы печатать на майках, на кружках, на ручках своих героев, я вижу действительно интерес.