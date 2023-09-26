Снопков и губернатор Ленинградской области подписали 2 дорожные карты на 2024-2025 годы
Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое намерение еще более плодотворно сотрудничать с нашей страной представители российского региона чуть позже подтвердили уже, как говорится, на бумаге. По итогам переговоров первого заместителя премьер-министра и губернатора Ленинградской области подписаны две дорожные карты на 2024-2025 годы.
Стороны договорились об активизации партнерства в торгово-экономической и научно-технической областях. Кроме того, подписан план мероприятий по укреплению гуманитарного сотрудничества. Но в приоритете – экономическое взаимодействие. Перспективна сфера АПК. Регион заинтересован в приобретении сельхозтехники белорусского производства. В 2023 году уже закуплено более 150 единиц. Прорабатываются и новые направления. На встрече речь шла о модернизации и строительстве объектов топливно-энергетической инфраструктуры, в том числе котельных.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Изучается возможность участия белорусских компаний в реализации мероприятий по программе развития газоснабжения и газификации Ленобласти. То есть программе догазификации Ленинградской области. Я думаю, что мы тоже найдем здесь точки соприкосновения. Самая любимая тема – это сфера АПК. Стороны системно и комплексно подходят к развитию сотрудничества в данной сфере. На постоянной основе проводится работа по сортоиспытанию, внедрению новых сортов сельхозпроизводства, речь про многолетние травы: рапс, картофель и ряд других культур.
Говорили и о взаимодействии в строительной сфере. Белорусские предприятия готовы участвовать в крупных проектах по модернизации и строительству портовой инфраструктуры, а также предприятий нефтехимического комплекса.