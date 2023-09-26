Снопков и губернатор Ленинградской области подписали 2 дорожные карты на 2024-2025 годы

Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое намерение еще более плодотворно сотрудничать с нашей страной представители российского региона чуть позже подтвердили уже, как говорится, на бумаге. По итогам переговоров первого заместителя премьер-министра и губернатора Ленинградской области подписаны две дорожные карты на 2024-2025 годы.