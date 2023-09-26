Мужчина лечил депрессию в «Открытом доме» БОКК и через пять лет женился

Иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. С таким фактом сложно поспорить. Но есть случаи, когда многое зависит еще и от нас самих. «Открытый дом» – центр Белорусского общества Красного Креста вот уже много лет помогает людям с ментальными расстройствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Сидоренко пообщалась с людьми, у которых «нервы на пределе».

Еще совсем недавно Александр Зимелис переступил порог «Открытого дома» в глубокой депрессии. Смерть мамы настолько подкосила казалось бы крепкого с вида мужчину, что жизнь оказалась не мила. Замкнулся, потерял работу, друзей, собственное «я». Пять лет понадобилось специалистам, да и просто таким же потерявшим блеск в глазах людям, для того чтобы сегодня он начал вальсировать, причем на своей же свадьбе.

Александр и Ирина Зимелис:

– Этот центр, во-первых, вывел меня из депрессии. Когда я приходил в центр, не мог связать и пары слов. Был совсем в плачевном состоянии. Я боялся людей. И потихоньку начал общаться и так далее.

– Бывают, конечно, и слезы, и печаль. У меня взрослый сын от первого брака, 22 года. Но жизнь продолжается. Спасибо, что есть такие клубные дома. Мы действительно здесь познакомились. Пять лет просто жили у него, пытались создать прочную семью. Чтобы без срывов, чтобы никаких разводов. Как-то получается потихонечку. Узаконили сегодня отношения.

С супругой Ириной Александр познакомился здесь же. За несколько лет «гости», как их мило называют в «Открытом доме» Красного Креста, сдружились и породнились. К слову, более 200 человек под сводами дома с красным крестом прошли реабилитацию. Сегодня порядка 40 человек спешат сюда прервать свое одиночество. Примечательно, что основная категория посетителей – мужчины. У многих нервы сдали, но душа поет.

Екатерина Пославская, психолог Центра Белорусского общества Красного Креста «Открытый дом»:

Большой упор идет на развитие определенных навыков, функций, которые были утеряны. Или, наоборот, с течением болезни они немного ослабли и их нужно подтянуть. Также группы самопомощи, где мы обсуждаем трудности. Например, тема последней группы самопомощи – как поддержать себя в осенний период, потому что эта тема актуальна. Там участники уже сами высказываются, сами дают друг другу рекомендации. У кого-то большой опыт справляться со сложными ситуациями, причем успешный опыт. Они могут этим опытом поделиться. Кто-то может задать вопросы, если есть какие-то сложности.