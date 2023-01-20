Снимаются мышечные зажимы. Как поющие чаши помогают справиться с негативными эмоциями?

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

С вами поющие чаши?

Юлия Севостьянович, практик звуковых сессий:

Да, они имеют очень интересное звучание – один основной тон и множество обертонов.

Юлия Севостьянович:

Этот звук захватывает все наше тело, наши эмоции и мы чувствуем, что-то с нами происходит. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте попробуем, почувствуем, что происходит.

Юлия Самусенко:

Необычно. Алеся Лакина:

Что чувствуешь? Юлия Самусенко:

У меня какое-то смешанное чувство – непонятно, то ли меня этот звук раздражает, и он мне нравится. Я пока еще прислушиваюсь.

Алеся Лакина:

Если раздражает человека, о чем это говорит? Юлия Севостьянович:

Первоначально наше тело и наш эмоциональный фон знакомится с этим звуком. Когда возникают какие-то неприятные ощущения – это говорит о том, что есть необходимость отдохнуть, то есть тело находится в напряжении. Когда человек вынужден в состоянии стоя прослушать эту музыку, его это раздражает. Юлия Самусенко:

В этом что-то есть, действительно. Это моя история.

Юлия Севостьянович:

Я бы хотела еще показать, каким образом чаши влияют на тело. Это такая акустическая кавитация воды в чаше. Наш организм примерно на 80 % состоит из воды. Когда мы слышим звуки чаш, соответственно, наши внутренние жидкости структурируются, снимаются мышечные блоки, зажимы, которые возникают в следствии каких-то эмоциональных состояний. Я хотела бы продемонстрировать именно на воде, как она ведет себя от этих звуков.