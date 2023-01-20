Снимаются мышечные зажимы. Как поющие чаши помогают справиться с негативными эмоциями?
Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
С вами поющие чаши?
Юлия Севостьянович, практик звуковых сессий:
Да, они имеют очень интересное звучание – один основной тон и множество обертонов.
Юлия Севостьянович:
Этот звук захватывает все наше тело, наши эмоции и мы чувствуем, что-то с нами происходит.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте попробуем, почувствуем, что происходит.
Юлия Самусенко:
Необычно.
Алеся Лакина:
Что чувствуешь?
Юлия Самусенко:
У меня какое-то смешанное чувство – непонятно, то ли меня этот звук раздражает, и он мне нравится. Я пока еще прислушиваюсь.
Алеся Лакина:
Если раздражает человека, о чем это говорит?
Юлия Севостьянович:
Первоначально наше тело и наш эмоциональный фон знакомится с этим звуком. Когда возникают какие-то неприятные ощущения – это говорит о том, что есть необходимость отдохнуть, то есть тело находится в напряжении. Когда человек вынужден в состоянии стоя прослушать эту музыку, его это раздражает.
Юлия Самусенко:
В этом что-то есть, действительно. Это моя история.
Юлия Севостьянович:
Я бы хотела еще показать, каким образом чаши влияют на тело. Это такая акустическая кавитация воды в чаше. Наш организм примерно на 80 % состоит из воды. Когда мы слышим звуки чаш, соответственно, наши внутренние жидкости структурируются, снимаются мышечные блоки, зажимы, которые возникают в следствии каких-то эмоциональных состояний. Я хотела бы продемонстрировать именно на воде, как она ведет себя от этих звуков.
Алеся Лакина:
Ого! Она закипает?
Юлия Самусенко:
Это какая-то мистика. У вас тут необычная чаша. Пузырьки. Обалдеть! Объясните, почему так происходит.
Юлия Севостьянович:
Вода остается холодной, но от стенок чаш идет определенная вибрация. Вода стуктурируется, начинает двигаться. Подвижные молекулы начинают двигаться и, соответственно, как будто закипают, то есть начинают подпрыгивать. Таким образом происходит и с нашим телом, с нашими внутренними жидкостями. Конечно, не таким образом, что они закипают, но тем не менее эти жидкости приходят в такое подвижное состояние. Поэтому, если у человека, например, есть какие-то мышечные зажимы в теле, связанные с определенными эмоциями, тревогой, которая вытеснена, печалью, обидой, как правило она вытесняется в область грудной клетки, человек не может сделать полноценный вдох. Соответственно, когда он слышит этот звук, мышечные зажимы начинают постепенно расслабляться. Человек ощущает, что как будто пространство легких становится более шире.
Алеся Лакина:
После таких фокусов, мне кажется, любой бы поверил.
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