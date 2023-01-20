«Съедаем что-то сладенькое». Как питание и режим сна влияют на гормональный фон?
Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Человека расстраивает, когда он поправился. Он впадает в депрессию. Может ли как-то влиять на уровни ферментов и гормонов наш рацион?
Светлана Чернушевич, диетолог:
На уровень ферментов – не особо, а на уровень гормонов – да. Особенно когда мы съедаем что-то сладенькое, серотонин делает свое дело – все здорово, замечательно. Но в долгосрочной перспективе сладкое несет негативный план.
Алеся Лакина:
Если женщина, например, плохо питается? Как я сегодня, например, практически не ела.
Светлана Чернушевич:
Это тоже очень плохо, потому что у вас накапливается чувство голода. Очень вероятно, может быть, этого не случится, что будет переедание вечером.
Алеся Лакина:
Нет, я не ем потом вечером, сдерживаю себя.
Светлана Чернушевич:
Тогда есть шанс ложиться голодной, а засыпать на голодный желудок – это не очень хорошо. Некоторые, например, не засыпают, то есть настолько голодны, что не могут уснуть. Мы не заснули вовремя – пропустили выработку соматотропного гормона, который отвечает за многие процессы в нашем организме. Пропустили этот момент – проснулись на утро уже уставшие. Получается замкнутый круг, который, если в долгосрочной перспективе мы будем обращаться со своим организмом так, может вполне привести к депрессии, которую уже потом придется лечить у психиатра с медикаментозной поддержкой.
Тамара Давидович, психолог:
Я, например, клиентам многим, если понимаю, что какие-то процессы мы не можем отстроить, могу посоветовать сдать гормоны у эндокринолога. Дисбаланс определенных микроэлементов может влиять на состояние человека, причем очень даже напрямую.
Светлана Чернушевич:
То есть дефицит, например, витамина D, у девушек особенно железа – анемия очень пагубно влияет на настроение и отсутствие или наличие сил.
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