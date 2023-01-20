«Съедаем что-то сладенькое». Как питание и режим сна влияют на гормональный фон?

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Человека расстраивает, когда он поправился. Он впадает в депрессию. Может ли как-то влиять на уровни ферментов и гормонов наш рацион?

Светлана Чернушевич, диетолог:

На уровень ферментов – не особо, а на уровень гормонов – да. Особенно когда мы съедаем что-то сладенькое, серотонин делает свое дело – все здорово, замечательно. Но в долгосрочной перспективе сладкое несет негативный план. Алеся Лакина:

Если женщина, например, плохо питается? Как я сегодня, например, практически не ела. Светлана Чернушевич:

Это тоже очень плохо, потому что у вас накапливается чувство голода. Очень вероятно, может быть, этого не случится, что будет переедание вечером.