Снимал скальпы и забивал колом. О преступлениях карателя Серафимовича рассказали в Гродно
Потомки поколения победителей помнят о подвиге, благодаря которому мы живем под мирным небом. Но также мы помним и о бесчинствах, которые совершали враги в отношении наших предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На международной научно-практической конференции в Купаловском вузе представители ведомств, а также историки и эксперты из Беларуси и России говорили о геноциде советского народа и совместных усилиях по борьбе с реабилитацией нацизма. Участникам показали фильм о преступлениях одного из нацистских карателей в Кореличском районе.
Воспоминания очевидцев, которые чудом выжили в период фашистской оккупации в Корелическом районе, мнения историков и экспертов, данные из архивов и немецкой кинохроники. Над созданием документального фильма «Без права на забвение» работала большая команда студентов и преподавателей Купаловского вуза совместно с прокуратурой Гродненской области. В центре сюжета страшные факты геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, в частности преступления нацистского карателя Семена Серафимовича.
– Серафімовіч даваў прыказ паліць пяць гумен. А астатнія я не ведаю. Можа, бо ён камандаваў.
– Серафимович давал указание палить пять гумен в деревне Лядки?
– Да. І ён быў камендантам Мірскага. І ён камандаваў.
– И ваш отец просил Серафимовича не палить?
– Прасіў, хаця засталося пяць гумен. Ніякіх вапросаў.
Для записи этих воспоминаний будущие журналисты летом выезжали в Кореличский район, где за 3 года оккупации фашисты убили более 5 тысяч мирных жителей и сожгли 12 деревень. Создатели фильма признаются: были шокированы фактами зверств фашистов.
Игорь Пташиц, магистрант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Прокуратура предоставляла кадры, архивные кадры с непосредственного места лагерей смерти. И с таким материалом очень тяжело работать.
Карина Мистюк, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Самое тяжелое для меня было общаться с очевидцами. Потому что перед тобой сидит не Нина Владимировна, которой уже более 90 лет, а ты видишь, что это та маленькая Ниночка, которой было буквально 3-4 годика. И из воспоминаний своих родителей, каких-то отрывков своих впечатлений она помнит об этом. И с такой болью они рассказывают, со слезами на глазах.
Факты злодеяния Серафимовича, главы гитлеровской комендатуры ныне Кореличского района, озвучены не только в фильме. Уголовное дело в отношении палача направлено в Верховный Суд. Он предал свою Родину, перешел на сторону врага, издевался над людьми и расстреливал тех, с кем многие годы жил по соседству.
Наталья Змитревич, старший прокурор отдела прокуратуры Гродненской области:
Были сняты скальпы, и был убит и забит колом – вот так люди указывали. Были сломаны руки, ноги выкручены в разные стороны. То есть настолько человек был жесток. С 6 февраля 2025 года уголовное дело в отношении Серафимовича рассматривается в Верховном Суде.
След Серафимовича удалось установить в Англии благодаря белоруске, у которой палач убил семью. Она его искала всю свою жизнь. Именно страны Европы становились пристанищем нацистам после войны. Генеральная прокуратура намерена добиться правосудия в отношении карателей, которые еще живы и проживают за рубежом. Направлены запросы в 30 стран мира.
Генпрокуратура намерена добиться правосудия в отношении виновных в геноциде белорусского народа.
Три уголовных дела в отношении нацистских палачей прокуратура направила в Верховный Суд Беларуси. Следствие ведется еще по пяти фигурантам. За 4 года расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа допрошено более 19 тысяч живых свидетелей. Понадобится нескольких лет, чтобы осмотреть ранее неизвестные места массового уничтожения мирного населения. Их более сотни на данный момент, но цифра не окончательная.
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