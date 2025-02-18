Снимал скальпы и забивал колом. О преступлениях карателя Серафимовича рассказали в Гродно

Потомки поколения победителей помнят о подвиге, благодаря которому мы живем под мирным небом. Но также мы помним и о бесчинствах, которые совершали враги в отношении наших предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На международной научно-практической конференции в Купаловском вузе представители ведомств, а также историки и эксперты из Беларуси и России говорили о геноциде советского народа и совместных усилиях по борьбе с реабилитацией нацизма. Участникам показали фильм о преступлениях одного из нацистских карателей в Кореличском районе.

Воспоминания очевидцев, которые чудом выжили в период фашистской оккупации в Корелическом районе, мнения историков и экспертов, данные из архивов и немецкой кинохроники. Над созданием документального фильма «Без права на забвение» работала большая команда студентов и преподавателей Купаловского вуза совместно с прокуратурой Гродненской области. В центре сюжета страшные факты геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, в частности преступления нацистского карателя Семена Серафимовича.

– Серафімовіч даваў прыказ паліць пяць гумен. А астатнія я не ведаю. Можа, бо ён камандаваў.

– Серафимович давал указание палить пять гумен в деревне Лядки?

– Да. І ён быў камендантам Мірскага. І ён камандаваў.

– И ваш отец просил Серафимовича не палить?

– Прасіў, хаця засталося пяць гумен. Ніякіх вапросаў.

Для записи этих воспоминаний будущие журналисты летом выезжали в Кореличский район, где за 3 года оккупации фашисты убили более 5 тысяч мирных жителей и сожгли 12 деревень. Создатели фильма признаются: были шокированы фактами зверств фашистов.

Игорь Пташиц, магистрант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Прокуратура предоставляла кадры, архивные кадры с непосредственного места лагерей смерти. И с таким материалом очень тяжело работать.

Карина Мистюк, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Самое тяжелое для меня было общаться с очевидцами. Потому что перед тобой сидит не Нина Владимировна, которой уже более 90 лет, а ты видишь, что это та маленькая Ниночка, которой было буквально 3-4 годика. И из воспоминаний своих родителей, каких-то отрывков своих впечатлений она помнит об этом. И с такой болью они рассказывают, со слезами на глазах.

Факты злодеяния Серафимовича, главы гитлеровской комендатуры ныне Кореличского района, озвучены не только в фильме. Уголовное дело в отношении палача направлено в Верховный Суд. Он предал свою Родину, перешел на сторону врага, издевался над людьми и расстреливал тех, с кем многие годы жил по соседству.

Наталья Змитревич, старший прокурор отдела прокуратуры Гродненской области:

Были сняты скальпы, и был убит и забит колом – вот так люди указывали. Были сломаны руки, ноги выкручены в разные стороны. То есть настолько человек был жесток. С 6 февраля 2025 года уголовное дело в отношении Серафимовича рассматривается в Верховном Суде. След Серафимовича удалось установить в Англии благодаря белоруске, у которой палач убил семью. Она его искала всю свою жизнь. Именно страны Европы становились пристанищем нацистам после войны. Генеральная прокуратура намерена добиться правосудия в отношении карателей, которые еще живы и проживают за рубежом. Направлены запросы в 30 стран мира. Генпрокуратура намерена добиться правосудия в отношении виновных в геноциде белорусского народа.