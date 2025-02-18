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Ленчевская об изменениях в УК: суды смогут более справедливо подходить к назначению наказаний

18 февраля 2025 17:03
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В Беларуси смягчили уголовную ответственность за отдельные преступления. Пересмотрены санкции по 97 составам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд из них дополнен альтернативными более мягкими видами наказаний. В другие внесены корректировки, в том числе для устранения дисбаланса в санкциях.

Ленчевская об изменениях в УК: суды смогут более справедливо подходить к назначению наказаний -2

При всех изменениях основной принцип Уголовного кодекса остался прежним – справедливость наказания. Так, теперь не будут назначать лишение свободы впервые совершившим нетяжкие преступления женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы. Это не коснется экстремистов и насильников. Также новшества помогут противодействовать киберпреступлениям.

Теперь закон разрешает оперативно блокировать похищенные суммы на счетах и обеспечивать их возврат потерпевшим. Изменения также позволят судам гибко подходить к назначению наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. А еще законодательно усилена защита прав несовершеннолетних. Теперь участие педагога, психолога будет обязательным при допросе подростков, а также во время очной ставки и проверки показаний на месте.

Ленчевская об изменениях в УК: суды смогут более справедливо подходить к назначению наказаний -4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Основная цель законопроекта – максимально сбалансировать нормы уголовного права и обеспечить для судов возможность дифференцированно подходить к назначению наказаний. В этой связи санкции 97 составов откорректированы. И в 65 из них добавлены альтернативные виды наказаний, к слову, 24 из которых содержали в виде наказания исключительно лишение свободы. 32 состава преступления, санкции которых были изменены в части размера наказаний. Что это дает? Сегодня суды могут более соразмерно и справедливо подходить к назначению наказаний, исходя из степени общественной опасности того или иного преступного деяния и личности обвиняемого.

Ленчевская об изменениях в УК: суды смогут более справедливо подходить к назначению наказаний -6

Необходимость в апгрейде Уголовного кодекса назрела давно. Это одно из поручений главы государства. Разработкой документа занималась рабочая группа при Администрации Президента.

# Закон # Марина Ленчевская

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