Ленчевская об изменениях в УК: суды смогут более справедливо подходить к назначению наказаний

В Беларуси смягчили уголовную ответственность за отдельные преступления. Пересмотрены санкции по 97 составам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд из них дополнен альтернативными более мягкими видами наказаний. В другие внесены корректировки, в том числе для устранения дисбаланса в санкциях.

При всех изменениях основной принцип Уголовного кодекса остался прежним – справедливость наказания. Так, теперь не будут назначать лишение свободы впервые совершившим нетяжкие преступления женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы. Это не коснется экстремистов и насильников. Также новшества помогут противодействовать киберпреступлениям.

Теперь закон разрешает оперативно блокировать похищенные суммы на счетах и обеспечивать их возврат потерпевшим. Изменения также позволят судам гибко подходить к назначению наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. А еще законодательно усилена защита прав несовершеннолетних. Теперь участие педагога, психолога будет обязательным при допросе подростков, а также во время очной ставки и проверки показаний на месте.