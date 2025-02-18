Генпрокуратура намерена добиться правосудия в отношении виновных в геноциде белорусского народа

Прокуратура Беларуси ведет расследование в отношении виновных в преступлениях против белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время в суд направлено три уголовных дела в отношении нацистских палачей и еще пять находятся на подготовительной стадии. Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед во время международной научно-практической конференции в Гродно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для форума стал купаловский вуз. Представители прокуратуры и Следственного комитета, а также историки и эксперты из Беларуси и России говорили об уничтожении советского народа и совместных усилиях сегодня по борьбе с реабилитацией нацизма. Уже четыре года в нашей стране расследуется масштабное уголовное дело о геноциде белорусского народа. Значительная часть следственных действий завершена. Допрошено более 19 тысяч живых свидетелей зверств фашистов.

Еще на протяжение нескольких лет продолжится работа по осмотру ранее неизвестных мест массового уничтожения мирного населения, их более 100 на данный момент, но цифра не окончательная. Так же, как и по числу уничтоженных деревень. Уже установлено, что почти 12,5 тысячи населенных пунктов в нашей стране гитлеровцы полностью или частично сожгли. Генеральная прокуратура намерена добиться правосудия в отношении карателей, которые еще живы и проживают за рубежом. Направлены запросы в 30 государств.