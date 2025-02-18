Трамп «сделал» Зеленского? Мнение политолога о переговорах Москвы и Вашингтона

Начало переговорного марафона, который при лучшем раскладе должен вылиться в диалог лидеров России и США, – благодатная почва для экспертного сообщества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что Москве и Вашингтону есть о чем поговорить и кроме украинского вопроса, но сосредоточимся именно на этой теме как наиболее близкой и важной для Минска. Многие заголовки сегодня пестрят словами типа «лед тронулся». Вы согласны с такой формулировкой? Или это будет история про новые «красные линии»?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

«Красные линии» все уже в прошлом. Надо сказать, что переговоры в Эр-Рияде – это переговоры предварительные. Там присутствуют представительные российская и американская делегации, но эти делегации занимаются сверкой часов. Они, по сути, готовят гораздо более масштабную историческую встречу президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. И в этом отношении позиция американской стороны понятна. Я полагаю, что на переговорах американские представители еще раз ее донесли до наших российских коллег. И то, что эти сигналы получены, следует напрямую из тех заявлений, которые сделал помощник президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Ушаков по поводу этих предварительных консультаций. Зеленский заявил, что признавать итоги переговоров не собирается. И сам собрался в Эр-Рияд.

Андрей Манойло:

С Зеленским тоже все понятно, потому что Трамп его, по сути дела, «сделал» в процессе предварительных переговоров. Ведь что предшествовало заявлению Зеленского? Ему предшествовало ультимативное требование Трампа подписать со стороны Украины договор, согласно которому половина ресурсов Украины, в том числе редкоземельные металлы, и не только они, должны перейти под контроль Соединенных Штатов Америки. И вообще говоря, те деньги, которые будет получать Украина от продажи этих ресурсов, должны идти на погашение долга, который Трамп выкатил перед нынешним руководством Украины. Зеленский взбрыкнул, заявил, что подписывать этого соглашения не будет. Тогда Трамп дал ему понять, что если Зеленский подписывать не хочет, то судьба Украины решится и без участия Зеленского. То есть Трамп напрямую с Российской Федерацией договорится, Зеленский ему в этом отношении не нужен, потому что Зеленский не субъектен, он не является самостоятельной политической единицей. Тем временем Европа «включила» обиженного ребенка и собрала экстренный саммит в Париже. Запахло жареным – многим, похоже, придется переобуться в воздухе.