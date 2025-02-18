Госпромнадзор МЧС Беларуси проводит мониторинг на производствах

Беларусь – промышленное государство. В стране удалось не только сохранить свой производственный потенциал, но и впоследствии значительно развить его. Промышленность сегодня – важнейшая составляющая экономического суверенитета республики. И надзор за ней ведется различными ведомствами, в том числе и МЧС. Так, под контролем Госпромнадзора находится около 14 тысяч производств. Специалисты департамента работают над предупреждением аварий на предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как осуществляется мониторинг? В материале Влады Родовской.

Азот, аргон и кислород – материалы, которые используют в металлургии, сельском хозяйстве и химпромышленности. Тот же O2 жизненно необходим в отделениях реанимации и автомобилях скорой помощи. Без столичного предприятия по производству промышленных газов – в этом случае как без воздуха. Это единственный завод такого профиля в Беларуси.

Юрий Шалухо, заместитель директора – главный инженер предприятия по производству промышленных газов:

На сегодняшний день эксплуатируются две воздухоразделительные установки, суммарная производительность которых в сутки составляет порядка 200 тонн кислорода, 50 тонн жидкого азота и 4 тонны жидкого аргона.

Влада Родовская, корреспондент:

Предприятие – объект стратегический. С опасным производством. Прежде чем отправить очередную партию, качество каждой продукции проверяется от и до. Это важнейший критерий безопасности. Всего один лишний компонент в составе может привести к сильнейшей интоксикации. Несоблюдение правил на производстве – к аварии. А значит, стать причиной большой трагедии. Для предотвращения этого на заводе организован трехступенчатый контроль.