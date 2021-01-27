Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс»

На утро 27 января ремонтные бригады работают более чем в 400 населенных пунктах.

В основном это случаи отключения электричества. Обледеневшие линии электропередачи не выдерживали тяжести снега, падающих веток, деревьев и обрывались. Как сообщает «Белэнерго», в непростых погодных условиях аварийные группы работали допоздна. Это почти полторы тысячи человек и 450 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены специальным оборудованием. Где позволяли технические возможности и условия безопасности, работы велись всю ночь.

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