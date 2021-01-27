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Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс»

27 января 2021 08:18
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Новости Беларуси. Снежный циклон «Ларс» продолжает хозяйничать на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

На утро 27 января ремонтные бригады работают более чем в 400 населенных пунктах.  

Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс»-1

В основном это случаи отключения электричества. Обледеневшие линии электропередачи не выдерживали тяжести снега, падающих веток, деревьев и обрывались. Как сообщает «Белэнерго», в непростых погодных условиях аварийные группы работали допоздна. Это почти полторы тысячи человек и 450 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены специальным оборудованием. Где позволяли технические возможности и условия безопасности, работы велись всю ночь.  

Оборванные провода и буксующие автобусы. Как с циклоном «Ларс» справляются Брестская и Гродненская области?

Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс»-4

В усиленном режиме работает и МЧС. Спасатели освобождают от упавших деревьев и снежных заносов автомобили.  

Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области. Предполагается, что «Ларс» пробудет в Беларуси до четверга, 28 января.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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