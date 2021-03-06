Про личные границы, женские права в Беларуси и феминизм. Десять честных ответов директора Школы безопасности для женщин

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к директорке Школы безопасности для женщин Ольге Янчук. Ольга Янчук – директорка Школы безопасности для женщин, генеральная секретарка «Белорусской ассоциации молодых христианских женщин», кандидат социологических наук, доцент. Влада Родовская:

Как пришла идея о создании Школы безопасности для женщин?

Ольга Янчук, директор Школы безопасности для женщин Women’s Safety:

Это продолжение нашей ежедневной работы – специалистов, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Мы считаемся общественной организацией и хотим помогать женщинам до того, как они попадут в трудную жизненную ситуацию, кризисную. Влада Родовская:

Какие ваши главные направления в школе? Ольга Янчук:

Образовательное. Это online-образование, видеокурсы, вебинары, могут быть личные беседы со специалисткой тоже online и, конечно же, большая работа в социальных сетях с разными полезными плюшками. Влада Родовская:

Какая самая распространенная проблема, с которой к вам обращаются девушки?

Ольга Янчук:

Это все, что касается желания отстоять себя, быть услышанной, не быть уволенной, не поругаться. Задают вопрос: а нормально ли, что я злюсь? Это нормально. Влада Родовская:

Что такое личные границы, и как уметь их отстаивать? Ольга Янчук:

Личная граница – это мое личное пространство со своими правилами, принципами, в которых я уверена на 100 %. Это осознание того, кого я впускаю и на каких условиях. Влада Родовская:

Как обстоят дела с женскими правами в Беларуси?

Ольга Янчук:

Многое нужно менять. Сегодня законы, к сожалению, больше гиперопекают и запрещают, а нам бы хотелось, чтобы это был выбор и развитие. Влада Родовская:

Какие они, новые женские грани? Ольга Янчук:

Как и все общечеловеческие, это многообразие, ценность личного опыта, лидерство в IT, в строительстве, образовании, здравоохранении – везде. К сожалению, в Беларуси для многих женщин это еще новые грани. Влада Родовская:

В чем сила современной женщины?

Ольга Янчук:

Современная женщина разная, она видит, что она может быть разной, она выбирает. В зависимости от того, какие у нее сейчас цели и приоритеты, она таким образом действует. Влада Родовская:

Что не так с мужчинами, которые пытаются управлять женщинами? Ольга Янчук:

Я думаю, это нужно спрашивать у мужчин. Я женщина и обладаю женским опытом, но лично для меня у современных мужчин – не хватает эмпатии. Влада Родовская:

Что в вашем понимании феминизм?