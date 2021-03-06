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Про личные границы, женские права в Беларуси и феминизм. Десять честных ответов директора Школы безопасности для женщин

06 марта 2021 14:28
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Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к директорке Школы безопасности для женщин Ольге Янчук.

Ольга Янчук директорка Школы безопасности для женщин, генеральная секретарка «Белорусской ассоциации молодых христианских женщин», кандидат социологических наук, доцент.

Влада Родовская:
Как пришла идея о создании Школы безопасности для женщин?

Про личные границы, женские права в Беларуси и феминизм. Десять честных ответов директора Школы безопасности для женщин-1

Ольга Янчук, директор Школы безопасности для женщин Women’s Safety:
Это продолжение нашей ежедневной работы специалистов, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Мы считаемся общественной организацией и хотим помогать женщинам до того, как они попадут в трудную жизненную ситуацию, кризисную.

Влада Родовская:
Какие ваши главные направления в школе?

Ольга Янчук:
Образовательное. Это online-образование, видеокурсы, вебинары, могут быть личные беседы со специалисткой тоже online и, конечно же, большая работа в социальных сетях с разными полезными плюшками.

Влада Родовская:
Какая самая распространенная проблема, с которой к вам обращаются девушки?

Про личные границы, женские права в Беларуси и феминизм. Десять честных ответов директора Школы безопасности для женщин-4

Ольга Янчук:
Это все, что касается желания отстоять себя, быть услышанной, не быть уволенной, не поругаться. Задают вопрос: а нормально ли, что я злюсь? Это нормально.

Влада Родовская:
Что такое личные границы, и как уметь их отстаивать?

Ольга Янчук:
Личная граница это мое личное пространство со своими правилами, принципами, в которых я уверена на 100 %. Это осознание того, кого я впускаю и на каких условиях.

Влада Родовская:
Как обстоят дела с женскими правами в Беларуси?

Про личные границы, женские права в Беларуси и феминизм. Десять честных ответов директора Школы безопасности для женщин-7

Ольга Янчук:
Многое нужно менять. Сегодня законы, к сожалению, больше гиперопекают и запрещают, а нам бы хотелось, чтобы это был выбор и развитие.

Влада Родовская:
Какие они, новые женские грани?

Ольга Янчук:
Как и все общечеловеческие, это многообразие, ценность личного опыта, лидерство в IT, в строительстве, образовании, здравоохранении везде. К сожалению, в Беларуси для многих женщин это еще новые грани.

Влада Родовская:
В чем сила современной женщины?

Про личные границы, женские права в Беларуси и феминизм. Десять честных ответов директора Школы безопасности для женщин-10

Ольга Янчук:
Современная женщина разная, она видит, что она может быть разной, она выбирает. В зависимости от того, какие у нее сейчас цели и приоритеты, она таким образом действует.

Влада Родовская:
Что не так с мужчинами, которые пытаются управлять женщинами?

Ольга Янчук:
Я думаю, это нужно спрашивать у мужчин. Я женщина и обладаю женским опытом, но лично для меня у современных мужчин – не хватает эмпатии.

Влада Родовская:
Что в вашем понимании феминизм?

Про личные границы, женские права в Беларуси и феминизм. Десять честных ответов директора Школы безопасности для женщин-13

Ольга Янчук:
Феминизм – это высвечивание проблем несправедливости в отношении женщин и девочек, не замалчивание этих проблем, это поддержка и помощь тем женщинам, которые попали в трудные жизненные ситуации. Это не соревнование, а взаимопомощь и поддержка.

Влада Родовская:
А какой бы вы дали совет женщине, которая попала в трудную ситуацию?

Ольга Янчук:
Слушать себя, действовать и думать о том, что если не действовать сейчас, то дальше может быть хуже.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Янчук # Влада Родовская # Фотофакт

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