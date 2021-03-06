Идёт строительство новых социальных объектов, а из Минска пустили дополнительные маршруты. Как развивается город Смолевичи?

Стюша Тайм, блогер:

Насколько привлекательны маленькие города в Республике Беларусь? Насколько здесь развита инфраструктура, и создаются ли комфортные условия для жизни населения? Чтобы ответить на эти вопросы, мы приехали в город Смолевичи, которому еще в 2014 году был присвоен статус города-спутника Минска. Расскажите, что здесь за глобальная стройка?

Игорь Шиманович, главный инженер ГП «УКС Смолевичского района»:

Мы находимся в северо-западной части города Смолевичи, в котором в настоящее время довольно быстро строятся как жилье, так и социально-бытовые объекты. В прошлом году сдали детский сад, в этом намечена сдача общеобразовательной школы, почти 50 % готовности, два жилых дома. Хорошо идут работы по благоустройству и инженерно-транспортной инфраструктуре.

Переехали в конце осени, 30 ноября, стояли с семьей в очереди на улучшение жилищных условий. У нас двое деток ходят в этот садик. Хорошие воспитательницы, группы. И бассейн, и танцевальный зал, и кружков очень много, и логопеды.

Стюша Тайм:

Как решаются вопросы с определением детей в сады и школы?

Геннадий Меркуль, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполома:

Планом предусмотрено, что в северо-западной части нашего города будут строиться три учреждения дошкольного образования и два учреждения общего среднего образования. Вы, наверное, заметили, что один детский сад уже введен в эксплуатацию. На сегодня мы удовлетворили потребности всех родителей в предоставлении мест в дошкольных учреждениях. Строительство школы подходит к завершению, и мы будем готовы к началу нового учебного года принять новых школьников.

В конце августа – начале сентября мы заселились. Очень удобно – появился новый транспорт, пустили по городу дополнительные маршруты из Минска.