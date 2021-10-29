Сначала создаётся индивидуальная 3D-модель. Какие операции на сердце проводят маленьким пациентам в Беларуси?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Если говорить о ситуации с заболеваниями детей в нашей стране, о чем нам говорит статистика? Насколько часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания у деток?

Алла Кузнецова, врач 1-ой категории, преподаватель терапии Белорусского государственного медицинского колледжа:

Это врожденные пороки сердца. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Врожденные все-таки больше? Алла Кузнецова:

Да, к сожалению, оно есть. И детский хирургический центр с этим успешно справляется. Ну здесь, конечно, ответственность матери. Поэтому своим ученикам теперь уже в колледже говорю: «Смотрите, закладка всех внутренних органов на эмбриональном этапе жизни человека, внутриутробном – это зависит от вас». Поэтому, пожалуйста, собрались, так сказать, заводить ребенка, ваша забота, чтобы ни один фактор риска в виде алкоголя, курения, там еще каких-то гадостей, не проникло в ваш организм и не вызвало вот неправильное, будем говорить, построение внутренних органов.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Тем не менее это же у очень здоровых людей случаются такие трагедии в жизни, когда заболевает ребенок. Люди ведут и правильный образ жизни, ни разу в своей жизни не курили, не употребляют алкоголь, а вот беда пришла. Алла Кузнецова:

Генетически. У нас есть генетическое консультирование. А почему нет? Любовь любовью, а здоровье здоровьем. Алена Родовская:

То есть вы советуете всем делать генетический паспорт, прежде чем вступать в брак? Алла Кузнецова:

Однозначно, а потом уже формировать семью.

Светлана Галицкая, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Управделами Президента Республики Беларусь:

Но речь идет не только о генетическом паспорте. В целом надо выполнять все рекомендации врача по пренатальной диагностике. Есть установленные периоды скринингов в ходе беременности, когда оценивается полноценность развития ребенка, и когда оценивают наличие тех же врожденных пороков сердца. И очень часто доктора говорят матери еще на этапе беременности, что у ребенка есть какой-то порок сердца. Тогда эта мать рожает ребенка в специализированном учреждении, которое занимается оказанием помощи таким деткам. И некоторых таких деток оперируют уже в первые дни и недели жизни. Алена Родовская:

И это дает ей возможность морально подготовиться. Пройти какие-то, может быть, даже курсы по оказанию помощи своему ребенку. Алла Кузнецова:

Есть пороки несовместимые с жизнью. Поэтому вот, как правильно сказали, именно в первое. Алена Родовская:

А сколько можно прожить с врожденным пороком сердца?

Александр Жигалкович, заведующий 1-м кардиохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Я бы хотел добавить здесь такой аспект один. Это лучший сценарий, вот который коллега рассказала, что мать решается, зная, что будет ребенок с врожденным пороком сердца, рожать. Но это не всегда так. К сожалению, информация о врожденном пороке располагает некоторых матерей на прерывание беременности. Они не принимают во внимание, к сожалению, информацию о том, что большинство врожденных пороков хорошо корригируется. И продолжительность жизней после этих коррекций достаточно высока, и превышает и 40, и 50 лет. Тем не менее многие женщины в надежде, что следующий ребенок будет здоровый, прерывают беременность. И дальше неизвестно, как сложится жизнь, может вообще детей не быть. То есть я бы в рамках этой программы поднял вот аспект, чтобы задумались молодые мамы. И прежде чем принимать решение, все-таки консультировались у кардиохирургов, которые занимаются врожденными пороками. Потому что несовместимых с жизнью врожденных пороков, конечно, меньшинство сейчас.