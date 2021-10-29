Таблетка аспирина и нитроглицерин. Как действовать при первом подозрении на инфаркт?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Приведу реальную историю. У меня мама лежит уже несколько лет с переломанной шейкой бедра. И вдруг стали видеть, что человек жалуется на сердце. Вызвали скорую. Делают первую ЭКГ, через час вторую. И все-таки подтверждается инфаркт. И мы встали перед вопросом: сейчас ковид. Завести 70-летнего человека с переломанной шейкой бедра, уже с инфарктом в больницу? Это значит похоронить ее в ближайшем будущем, потому что, мы понимаем, она там подхватит коронавирус. Как лечить в этих домашних условиях? Представляете вот первое состояние шока родных и близких?

Светлана Галицкая, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Управделами Президента Республики Беларусь:

Вы знаете, это не аксиома, что пациент в стационаре получит ковид.

Александр Жигалкович, заведующий 1-ым кардиохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Конечно, у нас же зонированно все. Светлана Галицкая:

Потому что в настоящее время при госпитализации в приемном отделении всем пациентам выполняется экспресс-тест на антиген. Если антиген положительный, такого пациента везут в ковидный стационар, где оказывают помощь профильную: кардиологическую, неврологическую. По профилю, в который пациент нуждается. Если пациент выходит отрицательный по антиген-тесту, он тут же идет для оказания помощи в чистое отделение в чистой больнице и получает всю помощь в полном объеме. То есть пациенты не должны сидеть дома, они должны обращаться за медицинской помощью. Алена Родовская:

Ну не сидеть, а лежать. И, во-вторых, мы все-таки говорим о районом центре. Это не Минск. Поэтому вы понимаете, насколько там сейчас переполнены все больницы. Вы понимаете, когда мы сравниваем столицу и возможности медицины. Так вот, что делать? Правильное решение мы приняли, оставив дома, лечив дома?

Олеся Шатова, старший научный сотрудник лаборатории хронической сердечной недостаточности РНПЦ «Кардиология»:

На мой взгляд, абсолютно неправильное решение. Это чревато по той причине, что все-таки четвертая волна – это четвертая. Мы уже не как два года назад, как слепые котята в шоке не знали куда бежать, что делать. На сегодня механизм отработан. Отработан как в регионах, так и в Минске. Есть чистые зоны, есть грязные зоны во всех стационарах. И остаться с инфарктом дома? Это хорошо, что все хорошо. Но наличие инфаркта в первый даже месяц болезни может запустить и жизни угрожающую аритмию, и повторный инфаркт, и остановку сердца внезапную. Я так понимаю, что у вас все хорошо?

Алена Родовская:

Ну пока. Что можно сделать для оказания первой помощи? Олеся Шатова:

Разжевать таблетку аспирина, принять нитроглицерин и ждать, пока приедет скорая. Вот эти две важные таблетки. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

И признак, если нитроглицерин не помогает? Олеся Шатова:

Значит следующий прием нитроглицерина: можно принять через три-пять минут, 10 минут. До 15 минут можно ждать до следующего приема. Как правило, скорая достаточно быстро сейчас приезжает. Таблетка аспирина и таблетка нитроглицерина – это золотой стандарт.

Алла Кузнецова, врач 1-ой категории, преподаватель терапии Белорусского государственного медицинского колледжа:

Был ли инфаркт еще? Потому что ЭКГ – это не стопроцентная гарантия, что там был некроз сердечной мышцы. То есть мы подтверждаем наличие, присутствие инфаркта лабораторно.