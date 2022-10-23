«Никто в Пекине подыгрывать ей не собирался». Андрей Климов о поездке Пелоси в Тайвань

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Андрей Аркадьевич, думаю, вы, как и весь мир, наблюдали за достаточно дерзкой и наглой поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, градус эскалации, конфронтации был настолько велик. Как вы охарактеризуете реакцию КНР? Потому что многих она, возможно, даже разочаровала.
Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России:
Я напомню, что китайская цивилизация – это минимум 5 тысяч лет, а госпожа Пелоси представляет свою цивилизацию, которой явно меньше 300 лет. Госпожа Пелоси поехала туда исключительно потому, что в ноябре выборы в США должны были быть, но никто в Пекине подыгрывать ей не собирался, поэтому никто из-за нее не стал каких-то необдуманных шагов делать.
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