«Никто в Пекине подыгрывать ей не собирался». Андрей Климов о поездке Пелоси в Тайвань

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Андрей Аркадьевич, думаю, вы, как и весь мир, наблюдали за достаточно дерзкой и наглой поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, градус эскалации, конфронтации был настолько велик. Как вы охарактеризуете реакцию КНР? Потому что многих она, возможно, даже разочаровала.