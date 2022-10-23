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«Никто в Пекине подыгрывать ей не собирался». Андрей Климов о поездке Пелоси в Тайвань

23 октября 2022 19:24
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

Надежда Сасс, СТВ:  
Андрей Аркадьевич, думаю, вы, как и весь мир, наблюдали за достаточно дерзкой и наглой поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, градус эскалации, конфронтации был настолько велик. Как вы охарактеризуете реакцию КНР? Потому что многих она, возможно, даже разочаровала.  

«Никто в Пекине подыгрывать ей не собирался». Андрей Климов о поездке Пелоси в Тайвань-1

Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России:  
Я напомню, что китайская цивилизация – это минимум 5 тысяч лет, а госпожа Пелоси представляет свою цивилизацию, которой явно меньше 300 лет. Госпожа Пелоси поехала туда исключительно потому, что в ноябре выборы в США должны были быть, но никто в Пекине подыгрывать ей не собирался, поэтому никто из-за нее не стал каких-то необдуманных шагов делать.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Андрей Климов # Нэнси Пелоси # Фотофакт

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