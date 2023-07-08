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Игорь Карпенко стал сопредседателем Консультативного совета руководителей избиркомов СНГ

08 июля 2023 10:48
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Глава ЦИК Беларуси Избран сопредседателем Консультативного совета руководителей избиркомов стран – участниц СНГ. Такое решение приняли 8 июля в Ташкенте. Здесь прошло первое заседание новой структуры. На повестке – вопросы работы совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко стал сопредседателем Консультативного совета руководителей избиркомов СНГ-1

Он позволит наладить конструктивный диалог по теме электоральных процессов. Как отметил председатель Центризбиркома нашей страны, создание такой площадки – ответная мера на политику двойных стандартов Запада. Ведь попыток вмешаться в избирательные кампании в странах СНГ не становится меньше. А новая структура поможет укрепить взаимодействие по вопросам проведения выборов и референдумов. Ближайший год председателем совета будет Узбекистан. Напомним, решение создать в СНГ такой консультативный совет было принято главами стран – участниц Содружества осенью 2022 года.

# СНГ # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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